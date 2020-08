“Spettacolari!”. Ma le auto di Gianluca Vacchi? Ecco cosa ‘nasconde’ nel suo garage da emiro

Per Gianluca Vacchi è un mondo bellissimo, con la compagna Sharon Fonseca condivide un amore che è un idillio, a cui adesso si è aggiunto il primo figlio (per entrambi) in arrivo. Il milionario bolognese ha trovato l’amore con Sharon Fonseca e in un’intervista del 2019 a Diva e Donna si diceva già pronto a diventare padre: “Sono sicuro che un giorno capiterà, mi vedo papà”. Prima di adesso Gianluca Vacchi aveva una carriera nel mondo degli affari da cui ha preferito ritirarsi.

Super tatuato e con i capelli colo argento, nel 2016 ha registrato il boom di seguaci sui social media, in particolare su Instagram, social in cui ad oggi vanta 16,8 milioni di follower. Da sempre e per sempre contornato di bellissime donne, Gianluca Vacchi ha almeno un triliardo di passioni. Spicca fra tutte la passione per il fitness ma anche e soprattutto quella per il lusso: imbarcazioni extra lusso, dimore di lusso, jet privati e… ciò che preferisce, le auto di lusso. Si è capito, a Gianluca Vacchi piace condividere contenuti di lifestyle, conditi da balletti salseri e colpi di testa super iper lussuosi. Il magnate bolognese si sposta bordo di jet privati, yacht titanici e auto pazzesche. Da qui si deduce dunque la sua passione per tutto ciò che luccica, per un patrimonio stimato superiore ai sei zeri. (Continua dopo le foto)





























Abbiamo visto insieme come le passioni di Gianluca Vacchi siano ben lungi dall’essere economiche, e come riporta Motori Magazine, ville, barche e macchine di lusso sono parte integrante del suo patrimonio. Tra yacht, jet e auto, Gianluca Vacchi preferisce le terze, il magnate ha infatti rivelato che nei suoi garage non possono mai mancare le Rolls Royce. Con queste auto è stato spesso pizzicato per strada, condividendo lui stesso su Instagram degli scatti che lo immortalano in tenere effusioni. Cifre esorbitanti come ad esempio quello di questa Rolls Royce che arriva a toccare fino a mezzo milione di euro. Ma ciò non ferma assolutamente il volitivo Gianluca Vacchi, che sembra apprezzare talmente tanto questo modello di auto da scegliere di acquistare anche la versione decappottabile. Le sue bimbe sono tutte, ovviamente, con interni iper personalizzati, chissà se verranno trascurate adesso che una bimba in carne ed ossa è in arrivo nella vita di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram What is your favorite CAR ⁉️ 🚘 #gvlifestyle Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 5 Giu 2019 alle ore 10:55 PDT

Sulla carrozzeria di molte auto che ha acquistato, il magnate bolognese ha fatto incidere le proprie iniziali sulla carrozzeria, ma questo è solo uno dei particolari interessanti con cui usa personalizzare le sue auto extra lusso. Tra le sue macchine si annoverano anche delle Lamborghini, delle Ferrari e delle McLaren. Basta dare un occhio al suo profilo Instagram, completamente tappezzato di balletti in sincro con Sharon, ma anche in personal, sedute di fitness e ovviamente delle sue automobili. Probabilmente Gianluca Vacchi viene seguito in tutto il mondo proprio per questa sua originale collezione, apprezzata sicuramente dalla massa, che si limita ad ammirare, ma anche dagli intenditori di auto di lusso. Un’altra volta parleremo anche della sua passione per le moto… nel frattempo indovinate quali sono le sue preferite!

