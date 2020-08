“Che somiglianza, bellissima”. Laura Pausini, ecco chi è la sorella minore della cantante

Tra le più amate cantanti italiane c’è lei, la mitica Laura Pausini. Una carriera, la sua, iniziata col botto nel 1993 come vincitrice sezione “Novità” al Festival di Sanremo. Il brano con cui partecipò e che la portò alla vittoria, consacrandola come mostro sacro della musica italiana, fu “La Solitudine”. Proprio la canzone che conosciamo tutti e che parla di un Marco, un ex fidanzatino reale della Laurona nazionale che mai pensava di diventare protagonista del brano-tormentone dell’ultimo ventennio.

Laura Pausini però non si è limitata a creare il suo vastissimo fandom solo su piazza italiana, ma si è espansa anche su mercato nazionale, diventando una vera e propria star anche in molti altri paesi europei, dell'America del Nord e dell'America Latina. Un successo assurdo che le ha permesso anche di far parte della giuria di X Factor edizione spagnola. La Pausini è nata in provincia di Ravenna, a Faenza, nel 1974. La sua mamma si chiama Gianna e di professione fa la maestra d'asilo, il papà si chiama Fabrizio ed è un cantante di piano bar da cui la strepitosa cantante ha ereditato la sua passione per la musica. Al papà, Laura, ha anche dedicato una canzone in cui canta del loro rapporto, il brano si intitola "Il viaggio con te". La Pausini è la primogenita di mamma Gianna e papà Fabrizio, ha una sorella di 3 anni più piccola, classe '77, che si chiama Silvia.





























Avete già visto la sorella di Laura Pausini? Così come ha fatto col padre e con la figlia Paola, Laura ha dedicato una canzone anche alla sorella Silvia. Il brano in questione è stato scritto (e ovviamente cantato) da Laura Pausini in occasione del matrimonio della sorella Silvia, avvenuto nel 2005. Una canzone breve ma intensa, lenta, elegante e soave, il mix perfetto di sentimenti ed emozioni intense e vere che legano due innamorati nel vincolo del matrimonio. La cantante ha pubblicato un post sui social in cui la mostra insieme a sua sorella: la somiglianza è davvero palese. Di toccante, oltre allo scatto che simboleggia la loro complicità, scritte nella didascalia del post, ci sono anche le parole che Laura le ha dedicato: "Chissà se da piccola, quando mi guardavi così come in questa foto, ti saresti mai immaginata la nostra vita di oggi… Quest'anno ci ha segnate, ci sta ancora lasciando sospese e questa volta non è un gioco.".









“Ma voglio dirti che sono qui, che siamo una squadra io e te…come sempre io sono in attacco e tu in difesa e siamo perfette, perché un ruolo senza l’altro non serve a nulla. Siamo sorelle. E quando giochiamo ma anche quando le cose si fanno più importanti, noi non siamo mai sole: noi siamo in due.”. Di silvia si sa davvero poco a parte che ha due figli e che sia la sorella minore di Laura: “Cecilia e Matteo sono i miei due nipotini. Sono gemelli e quando sono arrivati quasi 10 anni fa ho ricevuto uno dei regali più grandi della mia vita. Quest’anno le nostre vacanze sono finalmente insieme e anche la mia Paola è felice, perché sta con la sua zia adorata, mia sorella Silvia.”.

