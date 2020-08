Mamma e figlia che in realtà sembrano più che altro due sorelle. È il caso di Cristina Parodi che per festeggiare mamma Laura Casabassa su Instagram ha condiviso un magnifico scatto di loro due insieme. E beh, impossibile non notare due cose: la loro straordinaria somiglianza (stesso sguardo, stesso sorriso, stesso stile) e, ma viene quasi da sé, il fascino, la bellezza e l’eleganza della mamma di Cristina ma anche di Benedetta e Roberto, anche lui giornalista tv.

Tornando alla foto, la conduttrice e la madre posano sorridenti davanti all'obiettivo nel giorno del compleanno della signora Parodi. "Auguri bellissima mamma", scrive Cristina completando il post con l'hashtag #amoreinfinito. Sotto al post, nemmeno a dirlo, like, auguri e complimenti a valanga.















"Che signora magnifica, dalla foto se ne percepiscono l'eleganza e la grande personalità", scrive un utente. E altri: "Belle", "Che meraviglia" e "Siete due donne eleganti complimenti signore Parodi", tra i tantissimi messaggi. Anche la figlia più piccola della signora Laura, Benedetta, l'ha celebrata su Instagram nel suo giorno: "Auguri alla mia mamma, la donna più bella, intelligente e forte che io conosca", ha scritto sul suo profilo.















Laura Casabassa Parodi è una docente di Lettere classiche in pensione e come detto ha avuto 3 figli dal marito Pietro: "Ne ho tre ma per me non ci sono differenze. Amo i miei ragazzi allo stesso modo", ha raccontato tempo fa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. "Ormai sono grandi e non vogliono sentirsi dare suggerimenti – ha aggiunto – perché credo che non abbiano bisogno di me, quindi se faccio loro i complimenti sono tutti molto contenti, mentre se comincio a dire che quella cosa non va, non mi piace, storcono il naso".









Auguri bellissima mamma ❤️ #amoreinfinito



“Cristina è sempre stata la più saggia dei tre – ha proseguito a raccontare la mamma di Cristina, Roberto e Benedetta – Non bisticcia con nessuno, cerca sempre di tenere le cose a bada. Benedetta e Roberto sono più impulsivi e quando vivevano in casa con loro litigavo. Senza esagerare però. Sono ragazzi educatissimi. E Cristina, con il suo modo garbato e gentile, riusciva e riesce a ottenere più di loro”.

