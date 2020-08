“Siete dei mentecatti”. Selvaggia Lucarelli, lo sfogo è durissimo (e ha ragione). Cosa le è successo

Selvaggia Lucarelli a settembre sarà nuovamente tra i giurati della prossima edizione di Ballando con le stelle. Prima però di approdare nella trasmissione di Milly Carlucci si sta godendo qualche giorno di vacanza nelle bellissima Puglia pubblicando foto e post sul suo instagram dei vari posti che visita, sponsorizzandoli ed invitando i suoi follower a visitare la regione. La giornalista è in vacanza con il figlio Leon ed il fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

E proprio riguardo alla sua relazione con quest’ultimo, poche ore fa ha pubblicato uno sfogo contro i commenti degli haters che da cinque anni fanno commenti sulla loro differenza d’età, definendoli miserabili. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, che di professione è uno chef e musicista, stanno insieme dal 2015 e tra i due ci sono 16 anni di differenza. (Continua a leggere dopo la foto)















Nonostante i due stiano insieme da 5 anni ancora oggi in molti commentano sotto i post dell’opinionista e del suo fidanzato criticandoli per la differenza di età con battute stupide. Selvaggia Lucarelli quindi alla fine è sbottata e in una sua storia su instagram ha scritto che commentare la differenza di età tra lei ed il suo fidanzato è da miserabili ma legittimo e poi ha lanciato la stoccata. (Continua a leggere dopo la foto)























“Così come è legittimo notare quanto sia diffusa la differenza tra età cerebrale ed età anagrafica in ‘sti mentecatti”. A questo sfogo ha aggiunto lo screen di una battuta su di loro. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli per adesso stanno girando in varie città e paesi per la Puglia ed a settembre lei sarà nuovamente nella giuria di Ballando 2020. (Continua a leggere dopo la foto)



Nei giorni scorsi inoltre la giurata ha lanciato varie frecciate ad Alessandra Mussolini, che è una dei concorrenti della prossima edizione del programma di Milly Carlucci.

