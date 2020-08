“32 e rido”. Federica Pellegrini, un super compleanno ma festeggiato in anticipo: foto

Federica Pellegrini sarà ancora giudice a Italia’s Got Talent. Il seguitissimo talent show di Tv8 si prepara per la nuova edizione, che vedremo in onda all’inizio del 2021, e riparte dalla squadra vincente della passata stagione. Al tavolo della giuria dell’undicesima edizione di ITG ci saranno ancora Joe Bastianich, Frank Matano, Federica Pellegrini e la veterana Mara Maionchi.

Per il quinto anno consecutivo, inoltre, la conduzione del programma è di nuovo affidata a Lodovica Comello. Il viaggio alla ricerca dei nuovi talenti è appena iniziato visto che i casting sono ancora aperti ma Super Fede, così come Matano, ha già commentato su Instagram l’inizio di questa nuova avventura in tv: “Talenti di tutta Italia, stiamo tornando!”, ha scritto sotto a una bella foto di tutti e 4 al tavolo della giuria. (Continua dopo la foto)















Ma la regina della piscina ha anche l’obiettivo chiaro di partecipare da protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021 che si sarebbero dovute tenere quest’anno, ma che sono state posticipate a causa dell’epidemia. Anche perché ha detto che sarà il suo canto del cigno visto che poi si ritirerà. Gli allenamenti, periodo dell’emergenza sanitaria a parte, non sono mai finiti e proprio per questo motivo ha festeggiato il suo compleanno, che cade il 5 agosto, con 2 giorni di anticipo. (Continua dopo la foto)















Federica Pellegrini ha compiuto 32 anni e festeggiato 2 con una mega festa a Verona al ristorante dove lavora come cameriere il fratello Alessandro. Tanti amici tra gli invitati, anche Jonathan Kashanian, che ha improvvisato insieme a lei e alle sue amiche dei simpatici balletti. “Cronaca di una serata stupenda, quella di ieri – ha scritto Jonathan. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 32 e rido!!! Direi che l’ho presa bene!!!🥳🥳🥳🥳 #birthdaygirl Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 4 Ago 2020 alle ore 10:18 PDT



E ancora: “Federica ti conosco da anni, ma nonostante tutti i successi sei rimasta sempre quella semplice e genuina ragazza della porta accanto!”. Super Fede, che ha postato le foto sul suo Instagram e commentato “32 e rido”, ha festeggiato unendo il suo compleanno con quello dell’amico e ‘collega’ azzurro Alex Di Giorgio, a cui è da sempre molto legata e che ha compiuto 30 anni lo scorso 28 luglio. E infatti sulla torta campeggia la scritta 62, ossia la somma degli anni della Pellegrini e di Alex.

