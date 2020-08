“Voglio sempre sorridere”. Vanessa Incontrada al naturale, anche i vip si inchinano: foto

Vanessa Incontrada è amatissima. E, per la gioia di tutti i suoi fan, è da poco tornata in tv con ‘Non dirlo al mio capo’, la fortunata fiction che la vede al fianco di un altro attore molto stimato, Lino Guanciale. La conduttrice infatti, in queste settimane estive ha allietato il pubblico della prima rete con le peripezie sentimentali, familiari e professionali di Lisa Marcelli ma sarà in replica dal 6 agosto anche sulle reti Mediaset, precisamente su Canale5, con Zelig.

“Torna in replica il divertente varietà cabarettistico per una serata all’insegna dell’allegria e del buon umore – si legge sull’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv -Alla conduzione di questa tredicesima edizione di Zelig c’è una coppia collaudata formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada”. (Continua dopo la foto)















Vanessa, poi, è anche molto attiva su Instagram. Pochi giorni fa per esempio ha festeggiato il compleanno del figlio con una foto tenerissima. “Feliz cumpleaños mi pequeño principe”, ha scritto e l’ha definito “un bambino con la curiosità di chi vuole scoprire il mondo, con la voglia costante di voler apprendere ma soprattutto di dare un amore immenso a chiunque ti è vicino”. (Continua dopo la foto)















Ma è stata l’ultima foto social di Vanessa Incontrada che ha fatto parecchio scalpore. In senso positivo: ha pubblicato una sua foto al naturale, in primo piano e lasciato questa didascalia sotto: “Voglio sorridere sempre”. Nemmeno a dirlo, la conduttrice e attrice è stata letteralmente sommersa di like e complimenti tra commenti. Non solo dai fan, anche da parte di alcuni vip. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Voglio sempre sorridere😊😊☺️ Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 4 Ago 2020 alle ore 3:32 PDT



Per esempio Gigi D’Alessio, con cui Vanessa ha condiviso il palco dello show di prima serata “20 anni che siamo italiani”, le ha scritto “Sempre!”, riferendosi alla didascalia. E un’altra bellissima, Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, ha commentato: “Sei così bella Vane! Guapa!”. In effetti, che c’è da aggiungere? Il sorriso al naturale di Vanessa Incontrada lascia senza parole.

