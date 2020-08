Come scoprire l’infedeltà coniugale

I rapporti di coppia rappresentano uno dei motori che alimentano la struttura della nostra società: fin da giovani si cerca l’anima gemella, la persona con la quale percorrere un tratto di vita insieme o, in prospettiva futura, quella con la quale trascorrere l’intera nostra esistenza. È sempre una impresa ardua perché la vita di coppia è molto difficile: due persone diverse non andranno mai perfettamente d’accordo, la coppia è compromesso, capacità di venirsi incontro e di trovare il giusto equilibrio. Detto questo, in molti rapporti interviene spesso una caratteristica insita nella natura umana, una di quelle che può nascere da motivi fondati o da altri puramente irrazionali, ed è difficile per chi ne è protagonista valutare le cose con distacco e con la giusta prospettiva: stiamo parlando della gelosia.

L’infedeltà coniugale

La principale causa di interruzione dei rapporti, a maggior ragione – e in modo ancora più grave e con conseguenze più serie – di rovina dei matrimoni, è sicuramente l’infedeltà. Si dice che una elevatissima percentuale di persone tradisca il proprio partner. Questo elemento incrina inevitabilmente il rapporto di fiducia che è alla base di ogni legame, e questa frattura talvolta è insanabile, altre invece porta alla prosecuzione ma con una ferita che difficilmente si sanerà in modo definitivo.















A chi rivolgersi

Spesso, in una coppia, posso nascere dubbi, sospetti e timori che, a prescindere dall’effettivo tradimento, possono minare la relazione alla base, causando incomprensioni e tensioni. Per questo, prima di arrivare a questo stato di crisi, è sempre il caso di appurare in modo certo e comprovato che quella fiducia sia mal riposta, che la persona che ci è accanto ci mente o ci nasconde delle cose fondamentali. Per raggiungere questa certezza, ed evitare di rovinare un rapporto solo sulla base di dubbi non appurati, c’è solo una strada che ci sentiamo di consigliarvi: quella di affidarsi a dei professionisti seri ed affidabili, come ad esempio www.agiter.it, in grado di monitorare la situazione e portarci le eventuali prove del tradimento per dirimere ogni possibile dubbio e risolvere, in un senso o nell’altro, la nostra situazione di incertezza, aiutandoci anche nelle fasi successive, come ad esempio per gli assegni di mantenimento.