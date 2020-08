Tuffo da 13 metri in Sardegna, scatta l’emulazione. Già 4 soccorsi: cosa è successo

Giulia Calcaterra lo fa davvero. Era il 13 giugno quando il video dell’ex velina di Striscia la Notizia è diventato virale dopo quel salto a Cala Goloritzè. Una mini camera indossata dalla Calcaterra ha ripreso tutto il percorso della discesa, fino a quando è giunta in acqua sana e salva. Una sorte decisamente diversa per Marica Tarricone, che dopo un salto di 13 metri è stata condotta in ospedale.

Nella Cala vige un divieto rigido dopo il susseguirsi di vari incidenti. La Calcaterra viene esortata a prestare più attenzione, perchè da quella Cala si lancia davvero, diffondendo il video sul web, correlato da una didascalia in cui ha raccontato l'impresa nei dettagli: "Super windy,super wow! Non potevamo scegliere meta migliore per il nostro primo trip".















E aggiunge: "Ieri Cala Goloritzè ci ha regalato una giornata splendida! Ci si può arrivare solo a piedi dopo una bella scarpinata di circa un'ora e mezza ma credetemi…non ho mai visto un acqua del genere nemmeno ai tropici! Di fronte alla spiaggia c'è un arco pazzesco dove vi consiglio di nuotarci sotto per ammirare il fondale, l'acqua è così limpida che vi sembrerà di volare…noi ci siamo finiti anche sopra per divertirci un po'. La Sardegna non delude mai!".















Ma per Marica Tarricone, milanese di 27 anni, non è andata nello stesso modo. La ragazza si è tuffata da un'altezza di 13 metri, battendo violentemente la schiena in acqua quindi finendo in ospedale a Nuoro. Perchè su quella Cala Goloritzé, nel comune di Baunei, gli elisoccorsi hanno planato 4 volte in un mese, al punto da spingere il sindaco di Baunei a correre ai ripari.









“Si intensificano i soccorsi a Goloritzè, dovuti ad incidenti addebitabili anche all’imprudenza. Rinnoviamo il nostro appello, dunque. Non avventuratevi sugli scogli dell’arco, e siate emuli nella prudenza, non nell’incoscienza. Grazie”. Non è del tutto chiaro se le parole del sindaco abbiano tratto spunto o meno dal gesto dell’ex velina, ma resta importante che il messaggio raggiunga tutti, indistintamente.

