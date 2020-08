Lutto per Alba Parietti, l’addio è da brividi. Ma il video del funerale irrita i fan: “Era necessario?”

È un momento molto doloroso per Alba Parietti. La showgirl ha perso un grande amico e in queste ore ha voluto ricordarlo sui social pubblicando una foto che ritrae lo storico gruppo di amici. “Ciao Enzo, oggi abbiamo salutato noi ragazzi degli anni 80” ha scritto Alba Parietti sul suo profilo Instagram.

“Eravamo ragazzi pieni di sogni senza una lira in tasca, ma eravamo sempre felici, allegri amici, sempre insieme. Ogni sera con Lucio davanti e dentro il plastic o da Enzo detto Pizza a ridere di niente fino alle 5 del mattino”, ha continuato a dire Alba Parietti. Insomma, un legame davvero unico tra la comitiva. Che, seppure in un’occasione drammatica, ha dimostrato di essere davvero unita. “Ieri ci siamo ritrovati in lacrime e sorrisi dolci e malinconici pieni di commozione, eravamo tutti più vecchi di 40 anni ma ci siamo sentiti per un attimo come allora”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Commovente l’affetto e la tristezza. Grazie dell’energia che ci hai regalato Enzo Pizza” ha scritto ancora la showgirl sconvolta dalla grave perdita dell’amico. La showgirl ha deciso di pubblicare alcuni video dal funerale, ma prima di ricevere le critiche dai suoi follower ha voluto spiegare nel suo post il motivo dietro a questa scelta. (Continua a leggere dopo la foto)















“Pubblico questo video in pubblico per rendere partecipi tutti gli amici che causa Covid e distanza non hanno potuto partecipare dall’Italia e volevano bene a Enzo”. Alba Parietti ha poi voluto spiegare qualcosa in più sul suo amico scomparso: “Enzo non era un personaggio era una persona a cui tanti abbiamo voluto bene. Grazie alla figlia Shanna di averci raccolti per salutarlo e salutarci con affetto e lacrime di commozione”. (Continua a leggere dopo la foto)









Alba Parietti sta godendo a pieno delle vacanze in Spagna, ma nei giorni scorsi, dopo le parole di Andrea Bocelli sul coronavirus, ha deciso di intervenire. Lei sa bene di cosa parla, perché durante la pandemia il padre di un caro amico del figlio è morto a causa del covid-19. Il cantante ha poi fatto dietrofront chiedendo scusa e la showgirl si è complimentata con lui per questo gesto:

“M è spiaciuto molto vedere Bocelli in difficoltà, credo abbia detto qualcosa che non doveva dire ma è stato bravo poi a chiedere scusa. Credo che tutti possiamo sbagliarci o in quel momento confenderci magari assorbendo notizie sbagliate, la grande capacità è stata quella di saper chiedere scusa e quindi gli va portato rispetto per quello che ha fatto e che rappresenta, a lui va tutto il mio affetto. Continuiamo a mantenere tutte le precauzioni necessarie…”.

“Mi dispiace…”. Carlos Corona compie 18 anni, ma per papà Fabrizio la sorpresa è amarissima