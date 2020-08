“Con te”. Dopo la bufera Antonella Elia rompe il silenzio. Con sorpresa. E non parla di Pietro Delle Piane

Sempre borderline Antonella Elia, qualsiasi cosa faccia. Che sia il Grande Fratello Vip o

Temptation Island poco conta. In effetti la Elia non ha affatto deluso le aspettative dei suoi carissimi sostenitori. Sempre forte e sempre a testa alta, soprattutto nell’ultimo confronto finale con Pietro Delle Piane, l’ex volto noto di ‘Non è la Rai’ ha saputo conquistare la simpatia di tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che il suo ritorno social era davvero molto atteso. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, la Elia era l’unica che, da quando è terminato il programma di Canale 5, non aveva scritto affatto nulla sul suo canale social ufficiale.

Risale a davvero pochissimo tempo fa il primo messaggio social che la simpaticissima Antonella ha voluto condividere con i suoi sostenitori. Così come Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e tutti gli altri protagonisti di Temptation Island, anche Antonella Elia ha voluto scrivere il suo primo messaggio appena terminata la messa in onda del programma.















E anche se con qualche giorno di 'ritardo' rispetto agli altri, l'ex volto noto di 'Non è la Rai' non ha potuto fare a meno di ritornare a condividere con i suoi sostenitori social. Infatti, proprio pochissime ore fa, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto il suo primo messaggio. Ecco, ma sapete a chi è rivolto il suo primo pensiero? A Mike Buongiorno!















Eccola che con un post amarcord che ritrae la simpaticissima Antonella Elia in compagnia della vera e propria colonna portante della televisione italiana sulla copertina del settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', la compagna di Pietro Della Piane è ritornata ufficialmente a condividere con i suoi. Molto probabilmente, i suoi sostenitori si aspettavano che Antonella Elia avrebbe dedicato qualche post al suo compagno Pietro Delle Piane.











Qualcosa che raccontasse di Temptation. Invece, non è stato affatto così. Ma, d’altra parte, questa decisione non appare affatto ‘strana’. Insieme a Corrado e a Mike Buongiorno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto i momenti più belli della sua carriera. Ed è per questo motivo che, come spiegato dalla diretta interessata in più occasioni, a loro resterà sempre legata. Brava!

