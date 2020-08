Luis Sal è grande amico di Fedez. I due hanno creato assieme il podcast Muschio Selvaggio e questa primavera sono stati tra i protagonisti del docu-reality Celebrity Hunted, su Amazon Prime. “Si pensa che io sia un artista di Fedez. Invece no, siamo amici, che è ancora meglio. La nostra è una relazione do ut des. – aveva raccontato sal – Le persone che riesce a raggiungere lui io non le avrei mai raggiunte. Non intendo il suo pubblico, ma le persone da invitare al nostro podcast per esempio. A me non importa del suo pubblico, mi piace il suo modo di lavorare. Lui è un pazzo, è veramente uno stakanovista”.

Luis Sal è un influencer da circa 2 milioni di follower su Instagram e da 1 milione e mezzo sul canale di YouTube. Già autore di un libro (Ciao, mi chiamo Luis, edito da Rizzoli), si occupa di comunicazione e marketing per varie aziende, e come detto è un volto tv grazie al reality di Amazon Celebrity Hunted dove ha partecipato assieme all’ amico Fedez. (Continua a leggere dopo la foto)















I due si sono conosciuti perché Fedez iniziò a seguire il suo canale social: “Gli scrissi perché aveva iniziato a seguirmi sul mio canale di YouTube. Mi invitò subito al suo compleanno “super vip”, ancora lavoravo in un bar”, ha raccontato Sal in un’intervista. Bolognese, classe ’97, prima barista, Luis Sal è infatti tra gli youtuber più popolari del momento. Grande amico di Fedez e di Chiara Ferragni, con cui negli ultimi mesi lo abbiamo visto condividere spesso le vacanze e video sui social. (Continua a leggere dopo la foto)















Il ragazzo ormai è diventato inseparabile da Fedez e Chiara. Potrebbe ripetere la parabola di Rovazzi, prima youtuber poi “cantante” ma visto come è finita l’amicizia tra i due è meglio non augurarglielo. E nell’ultimo video postato sui social da Fedez uno dei protagonisti è proprio Luis Sal. La coppia si trova da qualche giorno in Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza. In una bellissima villa presa in affitto in Costa Smeralda, i ferragnez si divertono insieme ad alcuni amici, il figlio Leone e la cagnolina Matilda, arrivata da qualche giorno. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Come crescono in fretta Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 2 Ago 2020 alle ore 4:03 PDT

Tra gli amici c’è proprio l’influencer e amico del rapper Luis Sal. I due hanno girato un video in cui mettono in mostra in maniera autoironica i muscoli. Ignari però che qualcuno li sta osservando da dietro. Si tratta del piccolo loro muscili, ma quello che p saltato agli occhi è stato il gesto di Leone. Mentre Chiara Ferragni riprende si accorge di quello che sta facendo il figlio. “Amore guarda Leone”, grida Chiara Ferragni. Il rapper si gira e scoppia a ridere. Leone, infatti, stava imitando il gesto di Fedez e Luis e ‘mostrava’ i muscoli.

Fabrizio Corona e Nina Moric, le voci sul ritorno di fiamma circolano con forza. E la showgirl è costretta a intervenire