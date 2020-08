Qual è il modo giusto, anzi, il verso corretto per usare la carta igienica? Finalmente in questi giorni si è scoperto che l’eterno screzio sulle convenzioni internazionali da rispettare in bagno, aveva una soluzione già più di un secolo fa. Il brevetto della carta igienica, infatti, risale al 1891 ed è registrato a nome Seth Wheeler, un uomo d’affari newyorkese, e nel documento si legge il modo corretto per strapparla.

Secondo la terapista Gilda Carle il verso in cui strappiamo la carta igienica rivela anche se abbiamo un carattere dominante o remissivo. A scriverlo, citando il lavoro della terapista è un quotidiano britannico. Non un tabloid ma un quotidiano serio e autorevole come il Guardian. Secondo la dottoressa Carle se srotoliamo la carta dall'alto verso il basso significa che abbiamo una personalità piuttosto forte e sicura, quindi tendenzialmente dominante.















Se, al contrario, strappiamo il rotolo dal basso verso l'alto allora abbiamo un'indole docile e più passiva. Lo studio è stato condotto su un campione casuale e di etnie diverse di 2000 persone tra uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni. Ai partecipanti è stato prima chiesto in che modo utilizzassero la carta igienica e poi sono stati interrogati sul rapporto che hanno con il prossimo.















Qualche tempo fa, in merito alla carta igienica è stato condotto un altro studio. Il problema discusso e argomentato riguardava la posizione del rotolone sul porta carta igienica: lo strappo va sotto o sopra? Per arrivare alla risposta stato necessario avvalersi di diversi illustri studi e sondaggi.









Sulla pagina inglese di Wikipedia è presente un trattato scientifico intitolato Toilet paper orientation, ‘’Orientamento della carta igienica’’ corredato da statistiche sull’uso si questo utilissimo oggetto. Come detto, la soluzione è illustrata – nero su bianco – nel brevetto per il rotolo di carta igienica del 1891 di Seth Wheeler. Secondo l’idea dell’inventore, l’estremità del rotolo deve stare all’esterno, ossia ‘’sopra’’.

