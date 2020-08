Caterina Balivo si gode le vacanze estive con i suoi affetti. Fino a qualche giorno fa la conduttrice campana si trovava nella splendida isola di Favignana in compagnia delle due sorelle minori, Francesca e Sarah Balivo, e la mamma, Maria Rosaria Orabona. Ora sembra che Caterina si sia spostata con la famiglia sulla costa di Gaeta, ma non ha certo dimenticato di deliziare i suoi tantissimi ammiratori con foto social.

Ha anche trovato il tempo per parlare del suo lavoro però. Proprio in questi giorni la Balivo è infatti tornata a parlare della sua scelta di lasciare Vieni da Me, rispondendo ad alcuni commenti dei fan su Instagram. A chi le ha chiesto notizie sul programma ha replicato: “Decisione mia non esserci”, rivelando cosa è accaduto davvero, a scanso di voci e indiscrezioni. (Continua dopo la foto)















Sul suo futuro in tv, però, ancora nessuna certezza. Potrebbe forse esserci uno show in prima serata, magari su Rai1, oppure una trasmissione in onda il week end. Ancora, secondo indiscrezioni potrebbe approdare a La 7 con un uno show totalmente nuovo, ma per ora si tratta soltanto di voci. Bisognerà aspettare le dichiarazioni ufficiali della Balivo per avere qualche certezza in più. (Continua dopo la foto)















Nel frattempo i suoi tantissimi ammiratori dovranno accontentarsi, si fa per dire, di vederla su Instagram. Altro che accontentarsi! La conduttrice sta trascorrendo le vacanze con i figli Guido Alberto e Cora e il marito Guido Maria Brera ma nell’ultima foto social è sola. E bellissima senza trucco, con un bikini azzurro, occhiali da diva e tintarella da 10 e lode. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🧜🏼‍♀️esistono solo nelle fiabe! Buona settimana💙 #catetinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 3 Ago 2020 alle ore 4:44 PDT



«Le sirene esistono solo nelle fiabe», scrive lei nella didascalia ma sono in tanti a smentirla. I complimenti sotto allo scatto non si contano: «Chi esiste solo nelle fiabe? Infinitamente bella», «Sei bella e brava, niente da dire», «Sei davvero in forma», «Splendida proprio», «Ma ci sei tu, altro che… Sei la nostra favola». Ma qualcuno non ha potuto fare a meno di far notare un’impercettibile imperfezione sul suo viso: «Hai mai pensato di togliere la macchia che hai sulla guancia?». E lei: «Fatto tre volte, maledetta».

