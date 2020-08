Arisa, un’altra sorpresa arriva direttamente dal suo profilo Instagram. Qualche settimana la cantante di ‘Sincerità’ aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, svelando di aver fatto un ritocchino alle labbra, ma di essersi pentita. “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici – aveva ricordato -, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti.

L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”. Decisa e sincera, Arisa è sempre stata una regina del body positive, spingendo i fan ad accettare il proprio corpo e ad amarsi. E infatti poi continua: “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”. (Continua dopo la foto)















Oltre che per il suo talento e la sua schiettezza, Arisa si è sempre distinta anche per i continui cambi di look. Nel corso degli anni è passata dal caschetto con frangetta ai capelli quasi rasati a zero fino a una chioma lunghissima. Negli ultimi tempi l’abbiamo visto sfoggiare un taglio cortissimo ma per chi non lo sapesse la cantante soffre di tricotillomania, un disturbo che porta, chi ne è affetto, a strapparsi i capelli involontariamente quando è sotto stress. (Continua dopo la foto)















Per questo motivo un taglio corto si è sempre rivelato la soluzione migliore per l’artista che, nonostante ciò, non ha mai rinunciato a cambi di look. L’ultimo? Arisa lo ha mostrato su Instagram con una foto in cui è bionda e con i capelli lunghi che ha lasciato a bocca aperta i follower abituati a vederla con un taglio cortissimo e nero corvino. (Continua dopo foto e post)











“Stasera ho fatto un giro da @kumba_extension , in via Felice Casati, Milano.. e abbiamo fatto alcune prove. Come vi sembro?”, ha scritto sotto. La versione bionda della cantante ha un po’ diviso il suo pubblico. C’è chi le dice che ha “un viso talmente espressivo, che i capelli sono solo cornice” e chi si complimenta. Ma anche tante critiche da chi la preferiva “più sbarazzina” coi capelli cortissimi e scuri: “Bella ma meglio mora”, “Stai meglio mora con i capelli corti”, “Troppo snaturata, non sei tu”, “Ti preferisco nature”, “Non stai male ma sei troppo diversa” e “Sembri un travone”.

