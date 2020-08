Solo qualche giorno fa Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno festeggiato il compleanno della loro Stella. Bellissima, la figlia del conduttore e della modella svedese da anni presenza fissa a ‘Che tempo che fa’ ha compiuto 17 anni. Festeggiamenti in famiglia e in compagnia dei famosi genitori per Stella, che ogni giorno che passa si fa più bella e ‘più donna’.

Una piccola grande star dei social, la 17enne che funge spesso di ispirazione per molte sue coetanee. Ed effettivamente in quanto a stile, farebbe invidia a molte. Per il suo giorno speciale, Stella Bossari non ha rinunciato alla festa, ma ha deciso di 'restringere' il numero di invitati per evitare assembramenti. Le foto lasciano comprendere la felicità del momento e la cornice floreale non fa che accentuare la bellezza fresca e curata della festeggiata.















Nelle foto del compleanno appare bellissima e super chic coi capelli raccolti e un abito nero senza maniche e abbellito con fiocchi sulle spalle, proprio come la tendenza attuale suggerisce. Sotto una gonna non troppa corta, ma lunga fino al ginocchio, 'impreziosita' da balze e segnata da un contrasto cromatico a righe bianche sull'orlo. I complimenti, nemmeno a dirlo, sono arrivati a valanga.















Ora, un altro festeggiamento (almeno social) in casa Lagerback – Bossari: è il turno del bellissimo fratello maggiore della collega di Fabio Fazio: Max ha appena compiuto cinquant'anni. Sembra che ogni anno, nello stesso giorno, Filippa colga la palla al balzo per mettere 'sul mercato' il fratello maggiore, che pare essere ancora single anche se, facendo un giro sul suo profilo Instagram si scopre che ha un bellissimo bambino che somiglia in modo sorprendente alla famosa zia.











Con una serie di scatti di loro due, prima bambini poi adulti, la meravigliosa Filippa fa gli auguri al suo fratellone. Che in quanto a fascino non è da meno e infatti il popolo della rete non può fare a meno di notarlo sotto al post. E non solo la somiglianza tra fratelli perché c’è chi nota un curioso dettaglio: Max somiglia a Daniele Bossari! “Nella seconda foto vi assomigliate troppo!”, “Che belli!” e “Hai il fratello bono e non lo dici?”, si legge sotto. E poi: “Nella terza foto ho notato una somiglianza tra tuo fratello e Daniele, non ci credo”.

