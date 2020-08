Nelle scorse ore Michelle Hunziker si è mostrata sul suo profilo Instagram in delle vesti davvero insolite: ha pubblicato un suo bellissimo primo piano, alle spalle la natura e una didascalia del tutto inaspettata che sembra proprio essere una dedica all’amore, o meglio, al suo amore.

La svizzera più famosa d'Italia, che più volte ha ribadito l'importanza della famiglia, si è rivolta ai numerosi seguaci, che, evidentemente colpiti dall'amore tra lei e il marito Tomaso Trussardi, le chiedono come faccia a mantenere vivo il loro rapporto. Così, in un lunghissimo post, la conduttrice ha dato tutte le necessarie spiegazioni ai curiosi e ai desiderosi di un amore come il suo. Il segreto? Secondo Michelle sta nel provare determinati sentimenti nel momento in cui si osserva la persona amata dormire.















Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la figlia Aurora, oggi giovane donna, Michelle ha ritrovato l'amore solo dopo diversi anni, quando nel 2011 ha conosciuto Tomaso, con il quale è poi convolata a nozze nel 2014. Un sentimento intenso, travolgente, che ha permesso alla Hunziker di riaprire il suo cuore e anche di mettere su famiglia.















Michelle e Tomaso hanno avuto due splendide bambine che hanno riempito di gioia non solo la vita della Hunziker e di Trussardi, ma anche quella di Aurora che ha instaurato un legame speciale con le due sorelline, nonostante l'importante differenza d'età. La prima, Sole, è nata nel 2013, e poi due anni dopo è arrivata Celeste. Le piccole Trussardi crescono a vista d'occhio!











Ne è consapevole la stessa Hunziker che ha di recente pubblicato una foto che ritrae le due bambine, mano nella mano, intente a guardare l’orizzonte. Di fronte alle piccole, che hanno pochissima differenza d’età, un panorama mozzafiato. Ma la didascalia di mamma Michelle si concentra su di loro, entrambe biondissime: “Quanto crescono… Sole e Celeste” e 3 cuori rossi. Sotto, inevitabile, i commenti sono arrivati a valanga. È davvero un bellissimo scatto.

