“Wow”. Che schianto Romina Power! Spunta la foto in bikini, è un colpo al cuore

Attrice, cantante e donna di spettacolo, Romina Power è senza dubbio uno dei personaggi della tv italiana più amati, apprezzati e famosi degli ultimi 30 anni. Nata negli Stati Uniti d’America, a Los Angeles, il 2 ottobre 1951, del segno della bilancia, è ancora una bellissima donna. Romina è figlia d’arte, i suoi genitori sono l’attore hollywoodiano Tyrone Power e la sua seconda moglie, l’attrice messicana Linda Christian. D

opo il divorzio dei suoi (nel 1956) lei e la sorella minore Taryn hanno vissuto con la madre in vari luoghi, principalmente in Messico e in Italia. Romina era molto legata all’Italia e vi ha trascorso gran parte dell’infanzia insieme alla sorella, sebbene frequentasse il college in Inghilterra. Dopo la morte di suo padre Tyron, a soli sette anni si trasferisce in Messico e viene accudita da una zia. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel 1959 arriva per la prima volta in Italia, ma in seguito decide di concludere gli studi nella città di Londra. Rientrata nel nostro Paese nel 1966 recita in Come imparai da amare le donne, e Nel sole (1967). Sul set di questo film incontra Albano Carrisi e, tre anni dopo, i due si sposano condividendo, oltre all’amore, anche la carriera artistica. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo la scomparsa della figlia Ylenia le cose tra i due iniziano ad andare male e alla fine arriva il divorzio. Mentre Albano Carrisi si è rifatto una vita con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli, Romina non ha mai confermato alcuna relazione. In queste ore la cantante e attrice è tornata sui social deliziando i suoi fan con uno scatto dal passato. “Quando è stata scattata questa foto?”, ha scritto la Power a corredo della foto che mostra una giovanissima Romina in bikini, mentre fa il bagno al mare. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Quando e’ stata scattata questa foto ? Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 31 Lug 2020 alle ore 3:34 PDT

Uno scatto che ha fatto impazzire i fan con like e commenti. “Sei giovanissima e meravigliosa, tanto quanto oggi”, scrive una fan complimentandosi con l’ex moglie di Albano Carrisi.

“Incinta!”. Uomini e donne, il volto noto del programma in dolce attesa: “Sarà un anno importante”