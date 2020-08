“Stai bene?”. Benedetta Rossi sparita. I fan si agitano, è il marito a spiegare cosa succede

Benedetta Rossi è la cuoca più brava che ci sia, sempre super attiva sui suoi amati social, soprattutto Instagram. È proprio lì che infatti da’ il meglio si sé, non lasciando mai i suoi follower all’oscuro delle proprie peripezie di tutti i giorni. La mitica Benedetta Rossi usa Instagram principalmente per due motivi. La prima è una motivazione inerente al suo lavoro, infatti grazie al social Benny fa sfoggio delle sue leggendarie ricette e risponde alle mille curiosità dei follower.

La seconda motivazione è la più semplice, ed è probabilmente quella che ci fa apparire Benedetta Rossi come una di noi, una persona semplice con una vita all'insegno della routine. Il secondo uso che la rockstar dei cuochi fa di Instagram è quello attraverso cui ci fa respirare la sua quotidianità, senza privarci di nulla, neppure dei problemi di salute del cane Nuvola, ormai diventato piccolo componente anche della nostra famiglia. In effetti è proprio per quest'ultimo uso dei social che fa Benedetta Rossi che nelle ultime ore ci ha fatti preoccupare. Questo strano silenzio social non ce lo spieghiamo. (Continua dopo le foto)





























A causa del silenzio della food blogger, i fan hanno iniziato a chiedersi che fine avesse fatto Benedetta. In effetti, era già trascorso qualche giorno dalle ultime notizie in diretta e in molti si sono preoccupati principalmente per la salute di Nuvola, temendo che le sue condizioni avessero richiesto nuovamente l'intervento del veterinario. Per fortuna non si è trattato di questo e sono proprio la Rossi e Marco a raccontare la motivazione che li ha tenuti per qualche giorno lontani dal web. Da parecchie ore ci stiamo chiedendo che fine abbia fatto Benedetta Rossi, preoccupandoci soprattutto del cane Nuvola, delle condizioni di salute precarie in cui versava il mese scorso. Ci pensa il compagno di vita di Benny a rassicurarci, e lo fa nel modo più naturale possibile, tramite delle storie di Instagram in cui inquadra l'amata Benedetta. (Continua dopo le foto)









“Ci siamo! In tanti si sono preoccupati perché non abbiamo fatto storie in questi giorni”. Benedetta ha proseguito: “È tutto a posto, solo che in questi giorni sono stata super incasinata con la tv, la sera finisco tardi e sono stanca e stravolta. Giovedì finiamo! Mancano ancora tre puntate. Ci stiamo vedendo poco su Instagram, ma recupereremo”. La rockstar dei cuochi si è prontamente scusata con i suoi follower per non aver potuto rispondere celermente alle domande copiose poste da loro in merito delle ricette da lei condivise su Instagram. Intanto Marco dichiara: “Stiamo lavorando anche ad altre cose“, lasciando che la suspence abbia la meglio sui fan. Marco riprende la moglie intenta a sfogliare una rivista, lanciando un sondaggio tra i fan. Forse Benedetta sarà in qualche copertina?

