Chiara Ferragni e Fedez e la parolaccia del figlio Leone. C’è sempre una prima volta. Per tutti. Oggi è toccato a Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Amatissimo dal popolo dei social network e dai genitori, il piccolo Leone oggi è diventato protagonista di un piccolo siparietto sugli account social dei genitori. Infatti, in un video postato da Fedez il piccolo Leone sembra proprio dire una parolaccia.

Infatti, infastidito con qualcuno Leo si avvicina a qualcuno che non è inquadrato in maniera spazzientita e a voce alto sibila un qualcosa che sembra molto vicino ad un’imprecazione. Fedez, ironicamente, posta il tutto su Instagram, con il titolo “Mi dissocio”, come a prendere le distanze, ovviametne ironicamente, dalla parolaccia detta dal figlio. (Continua a leggere dopo la foto)















E anche Chiara Ferragni sul suo profilo fa altrettanto, ricondividendo quando pubblicato dal marito E mentre tanti Vip – da Laura Chiatti a Emma Marrone – rispondono divertiti al post di Fedez, in molti mettono in dubbio che il piccolo Ferragnez abbia detto una parolaccia, secondo alcuni fan, infati, Leone si sarebbe limitato a dire “clacson”, visto che stava giocando con una macchinetta. L’influencer più famosa del mondo sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con la sua famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)















Famiglia che però non era ancora al completo, mancando un componente importante. Ieri, infatti, è arrivata sull’isola anche Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni. La Mati si sta sottoponendo a a un ciclo di radioterapia per sconfiggere un tumore diagnosticato lo scorso giugno. (Continua a leggere dopo la foto)















L’influencer ha condiviso con i follower tutto il suo dolore e la sua preoccupazione per la cagnolina. Ora, dunque Chiara Ferragni è felice di poter condividere le vacanze anche con la “figlia pelosa”. “Guardate chi è qui con noi, la Mati. Sarà qui per tutto il mese…”, esclama sulle stories di Instagram. E i fan sono con lei: “Forza Mati”.

