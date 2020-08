“Muori!”. Francesco Facchinetti su tutte le furie. “Mi ha sputato!”. Quello che è successo è assurdo

Parliamo di Francesco Facchinetti che è tornato alla ribalta della cronaca per un brutto episodio che lo ha visto protagonista nelle ultime ore. Il figlio del cantante della storica band musicale dei Pooh, Roby Facchinetti, ha raccontato, in una stories sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, di aver subito un’aggressione verbale mentre si trovava fermo con la sua auto ad semaforo in attesa del verde in centro nel capoluogo lombardo. L’ormai ex Dj-Francesco ha rivelato anche la dinamica dei fatti. Un signore sulla cinquantina con la sua auto sembra si sia avvicinato a Francesco e dopo aver abbassato il finestrino, gli ha sputato sulla macchina.

Cosa sia successo prima non si capisce bene: un’azione immotivata, che ha scatenato la reazione furente del cantante: “Figlio di pu….a, muori“. Lo sfogo di Facchinetti su Instagram è poi proseguito dicendo: “Lo sapete che sono fumantino, le mamme non si toccano“, quasi a voler giustificare le sue parole. Solo il provvidenziale intervento del collega che era in macchina con lui, ha evitato a Francesco di perdere ulteriormente la calma. Dopo il racconto di questo spiacevole episodio, Francesco si è lasciato andare a delle doverose riflessioni. (Continua a leggere dopo la foto)















Facchinetti ha poi cercato di capire il motivo che possa aver indotto un cinquantenne a compiere un’azione tanto bieca quanto becera. Per Facchinetti c’è solo una risposta: l’invidia distruttiva. “Chi invidia è mediocre” tuona l’artista, per poi lanciare delle parole di fuoco all’indirizzo del suo detrattore, dicendo che gli faceva pena. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex capitano uncino ha concluso il suo sfogo chiosando: “Io torno alla mia bella famiglia, tu invece torni a casa incazzato con la tua auto di me..a“. La conduttrice di Temptation Island Vip 2 e Facchinetti hanno vissuto una grande storia d’amore, coronata dalla nascita di Mia. I due si erano conosciuti a casa di amici ad Ibiza, dove è sbocciato l’amore. La love story è durata però poco. (Continua a leggere dopo la foto)











Dopo la rottura, mentre Alessia ha voltato pagina sposando Paolo Calabresi Marconi, Francesco si è creato una nuova famiglia al fianco di Wilma Faissol. I due oggi hanno uno splendido rapporto. Negli ultimi mesi la Marcuzzi è stata al centro del gossip estivo, a causa dei rumors che la riguardano circa un presunto avvicinamento a Stefano De Martino. Un chiacchiericcio che sembra però non placarsi, nonostante Alessia sia apparsa felice in vacanza al fianco del marito.

Ti potrebbe anche interessare: Donna si cosparge di liquido infiammabile e si da fuoco: morta