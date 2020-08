Barbara D’Urso, nuovo look e niente trucco sul viso. Ecco come si fa vedere: foto

Barbara D’Urso può piacere o meno, ma una cosa è certa. Anzi due: non solo trova sempre il modo per fare parlare di sé, ma a 63 anni vanta un fisico da urlo. Già, anche se non gode della simpatia di tutti, certamente in quanto a bellezza non le si può dire nulla. Basta guardare i suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram.

La conduttrice più iconica di Mediaset si sta godendo le sue meritatissime vacanze e sta allietando i suoi fan con foto incantevoli che la riprendono al naturale, sempre più bella, e anche in costume. Carmelita ha un fisico statuario che a 63 anni le permette di imbambolare il popolo della rete con foto da sirena. Come una delle ultime, dove si lascia immortalare sdraiata, a pelo d'acqua, con un costume intero molto provocante.















Tanti i complimenti piovuti sotto al post in cui sottolinea il caldo record di questi giorni come: "Che sirena", "Fig*** da perderci la testa", "Sei una favola", "Meravigliosa", "E anche oggi sei bellissima". Anche molti, amici vip apprezzano i suoi post, tra cui Giovanni Ciacci e Gabriel Garko. Ma non è tutto qui, perché se è vero che il suo corpo è straordinario, ciò che incanta è anche la sua naturalezza.















Se in tv è sempre impeccabile tra abiti, trucco e parrucco, in vacanza Barbara D'Urso si mostra spesso in versione acqua e sapone. Lo ha fatto anche nell'ultimo post dove oltre all'assenza di make up sfoggia anche una nuova chioma. I capelli della conduttrice sono stati leggermente accorciati. Scompigliati e bagnati, adesso si adagiano morbidamente sulle clavicole, incorniciandole perfettamente il viso. Che, come detto, è completamente struccato.









Visualizza questo post su Instagram Capelli bagnati… e più corti 💇🏼‍♀️ 😜 #haircut #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 31 Lug 2020 alle ore 11:11 PDT



In attesa di tornare in tv, la D’Urso sta trascorrendo giornate spensierate in giro per l’Italia. Prima si è goduta qualche giorno a Venezia, poi si è spostata, presumibilmente, nella sua amata Campania, dove oltre a godersi tutte le specialità culinarie del Sud si è riunita ai suoi affetti più cari. E pare che l’abbia raggiunta anche il figlio Emanuele prima di ripartire per i suoi lavori di videomaking, mentre negli ultimi giorni ha passato dei momenti spensierati con l’amico di una vita Renzo Rosso e la sua compagna, Arianna Alessi.

