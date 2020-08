Costanza Caracciolo in bikini a pochi mesi dal parto: applausi per la sua “bellezza naturale”

Ma quant’è bella Costanza Caracciolo? Famosa da anni, è stata una delle Veline più amate di Striscia la Notizia, quando faceva coppia con un’altra splendida ragazza ma mora sul celebre bancone del tg satirico, ovvero Federica Nargi. Da tempo Costanza è legata a Christian Vieri, che ha anche sposato in gran segreto e con una cerimonia intima e con cui ha avuto due bellissime bambine. Stella è nata 1 anno e mezzo fa, mentre la piccola Isabel è venuta al mondo a marzo scorso.

E ora Costanza Caracciolo e Christian Vieri si godono la loro prima estate in quattro a forte dei Marmi con le figlie tra coccole e giochi, ma anche tanti allenamenti e dieta per tornare in forma. Lui, 47 anni, ha infatti messo su peso negli ultimi tempi e ha deciso di rimettersi in riga.















Durante la quarantena l'ex calciatore ha sfiorato i 100 kg e a fine aprile scorso, ospite a Porta a Porta, aveva raccontato di essere ingrassato ben 11 kg. Preoccupato dall'ago della bilancia, ha quindi dato il via a diete e allenamenti per tornare al suo peso forma, come spiega anche su Instagram dove mostra anche la corsetta e poi una camminata veloce al mattino presto con la moglie.















Ma torniamo a Costanza, che nelle ultime ore, sempre su Instagram, ha invece incantato i suoi follower con uno scatto che non è passato inosservato. Si tratta di una foto in cui l'ex Velina bionda, a pochi mesi dal parto della sua secondogenita, si mostra in bikini. Pochi minuti e una valanga di complimenti ha invaso il post della Caracciolo: in tanti hanno apprezzato la sua bellezza 'naturale'.









Visualizza questo post su Instagram •Dare to dream•⭐️ #osasognare 🍎 #pianopiano Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 31 Lug 2020 alle ore 5:21 PDT



“Finalmente una donna normale, una bellezza sana e naturale”, si legge. E ancora, tra i tantissimi messaggi arrivati sotto alla foto in cui Costanza indossa un due pezzi rosso con le frange: “Stupenda”, “Mettersi a nudo facendo vedere che non si è sempre perfette ma comunque bellissime”, “Una di noi”, “Mostrarti dopo il parto in tutta la tua bellezza senza nessun filtro o postura, brava!”.

