Nek al mare in versione tenero papà: tutti pazzi per le (rare) foto con la figlia Beatrice

Nek è solitamente molto restio a condividere il suo privato ma nelle ultime settimane ha fatto ben due eccezioni. Il cantante amatissimo, all’anagrafe Filippo Neviani, ha da poco festeggiato pubblicamente Martina, la figlia di sua moglie, Patrizia Vacondio, che aveva appena un anno quando si sono sposati.

Era piccolissima, dunque, e con il tempo i due hanno creato un rapporto davvero speciale tanto che Martina ha scelto di usare anche il cognome di Filippo, ovvero Neviani. "È una cosa che gli dovevo", ha spiegato tempo fa. Nek e Martina sono legatissimi, tanto che l'artista ha sempre difeso la sua privacy, tenendola lontana dai riflettori. Ha fatto però un'eccezione alla regola in occasione della sua seconda laurea, condividendo con i fan di Instagram questo emozionante momento.















Parole e foto dolcissime che sono state accolte con affetto anche dai fan del cantante: "Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode – ha scritto super orgoglioso su Instagram sotto agli scatti di Martina sorride fresca di laurea – Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere". E poi: "Ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la 'scintilla rivoluzionaria'. Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai".















Ora la seconda eccezione, ma questa volta la protagonista è Beatrice, la figlia avuta 9 anni fa da Patrizia, immortalata in un post e tra le Storie in vacanza, in Versilia, nel meraviglioso mare toscano. Il motto della vacanza, come scrive lo stesso Nek a corredo della foto che lo immortala in acqua con la sua bambina è "Family first", "la famiglia prima di tutto", e poi, sempre tra gli hashtag, "noi".











E così, cosa che come abbiamo detto accade di rado, Nek racconta la gioia di essere padre attraverso le immagini. Prima la piccolina gli dà lezioni di nuoto, poi insieme fanno un salto al Twiga, noto stabilimento della riviera e infine padre e figlia scherzano sui balletti che lei improvvisa in spiaggia. E i fan apprezzano: “Che dire, siete l’amore”, “Foto bellissima”, “Siete meravigliosi”, scrivono sotto al post.

