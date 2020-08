Quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, mai fuori dalle righe e rispettosi del loro amore, è stata la coppia più bella dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo un primo momento di rabbia da parte dell’ex calciatore, il falò di confronto è andato liscio come l’olio e i due sono usciti più innamorati che mai.

Lorenzo e Manila si sono avvicinati e Filippo Bisciglia non ha avuto nemmeno il tempo di fare la domanda di rito. Infatti i due erano già perduti in un lungo bacio. "Io questa donna me la sposo" ha detto Lorenzo Amoruso "Adoro lei, adoro i suoi bambini. So che hai sofferto tanto ma mi devi dare fiducia". Prima di giungere a questo bellissimo finale, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno litigato al falò. Durante la puntata di Temptation Island chi è apparso più agitato e inquieto è stato Lorenzo Amoruso, per i video visti. "Lei è la donna della mia vita" ha detto Lorenzo a Filippo Bisciglia "So che lei è una donna forte e difficile in tante situazioni. Forse ho sbagliato alcune cose ma non voglio più sbagliare".















Dopo essere usciti insieme dal reality delle tentazioni (che a settembre torna con un'altra edizione) la coppia è rimasta insieme e nella parte 'Un mese dopo' hanno incontrato Filippo e si sono raccontati. "Siamo riusciti a trovare un punto d'incontro" ha spiegato Manila Nazzaro prima di dare la grande notizia: Lorenzo Amoruso ha deciso di andare a vivere a Roma.















A pochi giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island, che ha visto incollati davanti al piccolo schermo oltre quattro milioni di telespettatori, Manila Nazzaro ha voluto celebrare l'amore pubblicando la prima foto insieme al fidanzato Lorenzo Amoruso. Per la coppia, una delle più belle di tutta la storia di Temptation Island, è arrivata una valanga di complimenti. Nello scatto (due in realtà) Lorenzo e Manila sorridono e si baciano.









“Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di Temptation Island per aver creduto nel nostro amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità“, ha scritto Manila scatenando i fan della coppia. “Grazie a voi e alle persone, speciali mature e piene di valori che siete, il grazie va davvero solo a voi che ci avete fatto stare bene”, “Vi auguro di realizzarvi, sei una splendida donna con gli attributi d’altronde ti meritavi un uomo come Lorenzo.. credigli parla con gli occhi”, si legge tra i commenti.

