Anna Tatangelo “spettacolo della natura”. La cantante, che oltre a essere amatissima per la sua voce, è considerata un’icona di sensualità e bellezza, l’ha rifatto: ha pubblicato una nuova foto in costume che, ancora una volta, ha letteralmente mandato in estasi il suo pubblico social. Solo pochi giorni fa erano finalmente arrivate le prime foto di Lady Tata in costume da bagno.

Negli scatti in questione, caricati qualche giorno fa sul social, la splendida Anna è in piedi appoggiata a una parete. Dietro si apre un panorama con il mare di un blu intenso, ma naturalmente è lei il soggetto dello scatto da ammirare. Indossa un bikini spezzato, con il sopra bianco e scollato e il sotto a righe e molto sgambato, che mette in risalto il suo fisico da urlo e le sue curve da capogiro. (Continua dopo la foto)















Nel giro di pochissimi minuti, nemmeno a starlo a sottolineare, sono piovute decine di migliaia di like al post della cantante di Sora. E ovviamente centinaia e centinaia di commenti sulla sua bellezza e straordinaria forma fisica. Gli addominali scolpiti, poi, meriterebbero un capitolo a parte. Così come nei nuovi scatti, tra post e Storie, in cui la Tatangelo sfoggia un altro due pezzi mozzafiato. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore ha decisamente alzato la temperatura con scatti “roventi”: curve sinuose e décolleté abbondante strizzati nel bikini a motivo ‘jungle’ fanno davvero girare la testa. Il tutto unito a una posa super sensuale: nel post Anna si è infatti lasciata immortalare sotto la doccia in giardino, immersa nel verde delle piante, che non sono solo intorno a lei, ma anche addosso. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Jungle 🐾🦎 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 31 Lug 2020 alle ore 5:54 PDT



Non stupisce che ancora una volta la foto abbia collezionato un gran numero di like e di commenti di apprezzamento: “Sei uno spettacolo della natura”; “Una Dea”; “Sei davvero stratosferica”; “Esagerata”, le scrivono tanti. E ancora: “Da donna non posso che ammirare la tua perfezione”. Ma spunta un commento in particolare che è sì lasciato da un’altra donna, ma molto molto famosa. Anche Giorgia, una delle cantanti italiane più amate, ha fatto i complimenti alla collega: “maronn’”, ha scritto aggiungendo le emoticon dell’applauso e del fuoco.

