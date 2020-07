È tempo di vacanze, sole e mare per Bianca Guaccero, che dopo questa strana stagione televisiva si sta godendo l’estate 2020 nella sua Puglia, circondata dagli affetti più cari. Ma non dimentica comunque di rendere partecipi anche i suoi follower delle sue giornate all’insegna del divertimento e del relax. Come la foto che la bella conduttrice di Bitonto ha caricato sul suo profilo Instagram qualche giorni fa.

Una foto pazzesca e super sexy di lei con un micro bikini leopardato. I like e i commenti? A valanga. E tra i tanti sottolineano un “Décolleté perfetto”, c’è anche chi stuzzica la Guaccerocon commenti più diretti: “Gnocca”. E ancora: “Il tuo seno è perfetto, difficile averlo così dopo una gravidanza. Altro che seno grande, tu puoi indossare quello che vuoi”, “Sei una favola, bellissima”, “meravigliosamente naturale”. (Continua dopo la foto)















Sta alla grande Bianca Guaccero e non solo fisicamente. Ma all’appello manca una persona fondamentale che giorno dopo giorno si è fatta largo nel suo cuore: la sua spalla a Detto Fatto, Jonathan Kashanian. E forse presto vedremo anche lui al suo fianco in Puglia. Ma andiamo con ordine. Dopo l’ultima puntata dello show di Rai2 i due si sono separati: lei è andata in vacanza in Salento prima con le amiche e poi con la figlia Alice. (Continua dopo la foto)















Lui invece è volato prima in Campania per riabbracciare il nipote, poi in Toscana per stare con i suoi genitori e, infine, a Monaco per un impegno lavorativo. Dopo mesi e mesi fianco a fianco Bianca e Jonathan sono lontani da settimane e a esprimere per primo il desiderio di riabbracciarsi il prima possibile è stato Kashanian pubblicando una bella foto di loro due sui social. (Continua dopo le foto)











A corredeo dello scatto che li immortala con lo sfondo del Duomo di Milano, il conduttore ha scritto rivolgendosi all’amica Bianca: “Mi mette serenità guardare questa foto. Manchi”. Prontissima e altrettanto dolce la risposta della Guaccero: “Mi manchi anche tu! Ma ti aspetto presto in Puglia!”. Ci dobbiamo aspettare una reunion? Di certo i fan ne sarebbero felici: a Detto Fatto hanno fatto faville insieme.

“Da così a così”. Aurora Ramazzotti non smette di sorprendere: la ‘trasformazione’