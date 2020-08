Regalare un foto puzzle per un’occasione speciale

È sempre bello ricevere in regalo un oggetto personalizzato che ricordi i momenti felici vissuti insieme alla propria metà o agli amici. Quale oggetto migliore di un foto puzzle?

Le fotografie vanno conservate perché rappresentano dei ricordi importanti della nostra vita e anche se oggi sono tutte racchiuse in uno smartphone o in un pc, è sempre bello averle davanti ai nostri occhi in ogni momento della giornata.

La foto stampata ha ancora il suo fascino ed è un ottimo oggetto d’arredo molto utilizzato nei diversi ambienti della casa. Grazie ai servizi di stampa online è possibile realizzare un puzzle con foto originale e personalizzato, da tenere in casa o regalare ai propri amici.

Le stampe di foto digitali, oggi, permettono di rendere uniche le proprie foto stampate e di donare ai propri cari un regalo unico che raffigura i momenti più importanti passati insieme.















Come regalare un puzzle con foto

Per realizzare un puzzle con una foto personalizzata non è necessario saper utilizzare perfettamente il computer o saper modificare una fotografia. I servizi di stampa online permettono di trasformare una semplice fotografia in un puzzle, di creare un calendario, un fotolibro e tanto altro in pochi e semplici click.

È fondamentale saper scegliere un’immagine di buona qualità (alta qualità), bella e facilmente adattabile al formato di puzzle scelto. L’attenzione per la qualità della foto è fondamentale quando si sceglie di trasformare una fotografia in un prodotto di grandi dimensioni: una foto con una qualità scarsa potrebbe essere sgradevole alla vista e potrebbe diventare sgranata.

Per creare un puzzle basta caricare la fotografia scelta e utilizzare le funzionalità offerte dal sito, tra cui il ritaglio della sagoma in piccoli pezzetti, aggiungere uno sfondo o una cornice, aggiungere un testo e così via.

Generalmente, le foto più comuni scelte per un puzzle rappresentano la famiglia, il partner, gli amici, i figli oppure panorami di luoghi visitati in passato.

Dopo aver realizzato il puzzle, durante il processo di pagamento è possibile scegliere direttamente l’indirizzo della persona a cui regalare il foto puzzle oppure inserire il proprio indirizzo. Solitamente, i siti di stampa online realizzano le stampe e provvedono alla spedizione in tempi brevi.

Perché il puzzle con foto personalizzata è un’idea regalo originale

I siti che offrono servizi di stampa utilizzano dei sistemi di stampa digitale innovativi e professionali che permettono di stampare qualsiasi tipologia di foto con un’ottima qualità.

Scegliere il foto puzzle come regalo o come oggetto d’arredo per la propria casa è sempre più comune. Il puzzle con la foto personalizzata può essere utilizzato come regalo di compleanno, bomboniera per una comunione o matrimonio, regalo per un’occasione speciale e come gioco ludico per bambini. Il puzzle, infatti, può essere composto e ricomposto infinite volte e può anche essere incorniciato e appeso ad una parete.

Quanto è bello unirsi insieme ai propri figli e passare del tempo insieme a ricomporre un puzzle e scoprire la foto? A differenza di altri prodotti fotografici, questo tipo di attività è molto amata dai bambini perché rappresenta un’ottima occasione per giocare e divertirsi insieme ai propri genitori, fratelli o sorelle.

Le stampanti utilizzate da questi siti consentono di stampare le immagini su qualsiasi tipologia di supporto, tra cui tessuti e carte fotografiche innovative. Anche nel caso dei puzzle è possibile scegliere il tipo di supporto su cui stampare la fotografia e se inserire una cornice per appendere il proprio puzzle.

Altre tipologie di idee regalo originali sono i calendari personalizzati, le tazze personalizzate, i teli da mare oppure i quadri da comporre a proprio piacimento.