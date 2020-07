“Il re fa impazzire tutte!”. Fabrizio Corona, lo scatto sexy lo incorona: ecco come si è mostrato. “Sposami”

Sono giorni che sul profilo Instagram di Fabrizio Corona non si vedono post volutamente provocatori, probabilmente l’ex paparazzo sta attraversando un ottimo periodo condito da serenità e tranquillità. L’aver ottenuto i domiciliari gli ha concesso una qualità della vita certamente più elevata. Adesso Fabrizio Corona può vivere assieme al figlio Carlos provando a godersi appieno il confort della famiglia che è stato costretto ad abbandonare per anni contro la sua volontà.

Ora che lo spauracchio di dover fare ritorno dietro le sbarre sembra essere lontano, per merito ad una sentenza positiva, l’ex re dei paparazzi è pronto a sorridere all’estate da casa ma in compagnia del figlio Carlos e degli amici più intimi che gli sono rimasti accanto. In un clima di serenità e complicità i due Corona trascorrono il loro tempo in spensieratezza, tra un allenamento e l’altro e tra un post su Instagram e un selfie allo specchio (parliamo di entrambi eh…). (Continua dopo le foto)





























Abbiamo già specificato quanto Fabrizio Corona sia tenace e resiliente, e quanta rilevanza dia alla parola “sacrificio”. Ecco dunque che per Corona estate non è un sinonimo di dolce far niente, ozio infatti è una parola non troppo congeniale al king dei paparazzi, che infatti sta lavorando in “smartworking” per il lancio del suo nuovo marchio, Adalet. È principalmente in questo modo che Fabrizio impiega le sue giornate, foraggiando il proprio account Instagram ormai trasformatosi in fondamentale strumento di marketing. Allora Fabrizio Corona fa quello che gli è sempre riuscito meglio nella vita: vendersi davvero bene. Tra uno scatto e l’altro l’ex paparazzo mostra ai suoi fan la sua intera routine, condita dalla compagnia del figlio Carlos e da pochi fidati amici. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram DIET SUMMER. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 28 Lug 2020 alle ore 11:56 PDT

Ma Fabrizio Corona non è solo imprenditore presso sé stesso, e no! L’ex paparazzo ha uno spirito innato da sex symbol. A dimostrazione di ciò, i commenti delle numerosissime fan che ogni giorno decidono di inondare di complimenti le sue condivisioni su Instagram. Quindi marketing e non solo. In uo scatto recentemente condiviso sul social Fabrizio Corona è intento a fumare una sigaretta assiso su una panchina, unico indumento: un paio di braghe corte. Unico elemento notato dalle sue follower? Gli addominali e il suo innato sex appeal da bad guy. I commenti delle fan sono molto accorati: “Divorzio e vengo a vivere con te istantaneamente”, sentenzia una. Poi un’altra fomenta: “Donne, lustriamoci gli occhi”, e una terza gli chiede la mano: “Fabrizio Sposami”.

