Food blogger numero 1 in Italia, Benedetta Rossi è diventata in breve tempo una star. Tutti ormai conoscono la simpatica 48enne marchigiana che solo su Instagram ha un seguito di oltre 3 milioni di follower sempre pronti a seguire i suoi consigli di cucina, gioire per i suoi successi e inondarla di affetto, come per esempio quando il cane Nuvola non era in forma.

Benedetta è anche amatissima dal popolo della rete e non solo anche perché condisce sempre i suoi post con quell’ingrediente magico che si chiama ironia. Non c’è foto o video o storia che ne siano privi. È una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli, che si definisce con orgoglio “contadinotta”, che ride dei suoi vecchi look e delle prese in giro del marito Marco. (Continua dopo la foto)















Il pubblico ormai adora anche Marco Gentili, l’amore della vita di Benedetta. L’ha sposato nel 2009 dopo averlo incontrato all’università e lui è stato “quello che c’ha messo il coraggio ogni volta che io non ne avevo”, ha confessato la cuoca tempo fa in un’intervista. “È stato lui a comprarmi il primo cavalletto”, ha aggiunto. A proposito: sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di ‘Fatto in casa da Benedetta’, il programma tv della Rossi. (Continua dopo la foto)















Si preannuncia un’edizione scoppiettante, con puntate a tema e gli immancabili ‘consigli furbi’ di Benedetta. Il marito Marco ha già fornito qualche anticipazione un paio di settimane fa ma anche alcuni ‘retroscena’. Come “il momento parrucco” della consorte che per il ritorno in tv ha deciso di regalarsi un nuovo look. L’artefice? Naturalmente zia Rossella, che anche in questa occasione si è dedicata a lei con molta cura. (Continua dopo foto e post)











Per l’inizio le registrazioni, tinta e messa in piega a casa per Benedetta. “Ultimi ritocchi e poi ci siamo!” dice Marco mostrando zia Rosella intenta a ‘sforbiciare’ la frangia. “Comunque hai creato un bruttissimo vizio se vieni a casa a farle i capelli, lo sai no?”, aggiunge. E lei: “Lo so, però dai! Lei è la mia prima nipote”. “La nipote più anziana! – incalza Benedetta – Non ho tempo di andare in negozio!”. Poi il risultato finale: chioma “color moka con riflessi caramello”. E Marco non può fare a meno di ricordare quante volte la stessa tinta abbia cambiato nome: da cappuccino a cioccolato, sempre coi consueti riflessi caramello.

