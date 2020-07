Qualche giorno fa Alba Parietti si è trovata suo malgrado al centro del gossip. Da sempre attivissima su Instagram, soprattutto durante la quarantena La showgirl non ha mancato di aggiornare i suoi tanti follower mostrandosi per esempio al naturale, senza un filo di trucco e con i suoi veri capelli. Ora, da qualche settimana, Alba ha dato il via alle sue vacanze.

Sta trascorrendo l’estate a Ibiza ma non ha certo dimenticato i fan. La Parietti sta documentando tutto sui social tra foto con panorami mozzafiato alle sue spalle e selfie in costume. Dalle foto appare splendida e più in forma che mai. Ma come detto negli ultimi giorni Alba Parietti ha fatto molto parlare di sé, proprio per alcuni scatti che la ritraggono in spiaggia. (Continua dopo la foto)















In breve Alba è stata paparazzata in spiaggia in costume, con la cellulite e le imperfezioni della pelle in vista e nel servizio pubblicato sul settimanale Oggi è stata accusata di pubblicare su Instagram solo scatti ritoccati visto che, a detta del magazine, sul suo Instagram quelle stesse foto sembravano ben diverse da quelle rubate in spiaggia. Uscito questo articolo, la Parietti non ci ha pensato due volte su a intervenire personalmente. (Continua dopo la foto)















Ha spiegato che, oltre a piacersi così com’è, sono state scelte le immagini peggiori. Perché “è umano che ognuno abbia voglia di vedersi bene”, ha scritto nel lungo post in cui rilancia il foto-confronto in costume. Ora però Alba ha deciso di dare una bella lezione a tutti coloro che l’hanno criticata: ha condiviso sempre su Instagram alcune foto con un look da spiaggia provocante rivelando così tutto il suo innato sex appeal. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Cala jundal @missbikiniluxe #white @ferrum_jewels Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 26 Lug 2020 alle ore 4:38 PDT



La foto? Alba si mostra sotto la doccia con uno dei costumi più trendy di stagione, un modello intero color bianco candido con slip altissimo a esaltare lo “stacco di coscia” e una maxi scollatura profonda fino all’ombelico, ha messo a tacere le polemiche sulle sue presunte imperfezioni fisiche. L’abbiamo giù detto che ha quasi 60 anni? “Tante ragazze pagherebbero per avere un fisico come lei”, osserva una fan, ma i commenti su questo tenore sono tantissimi.

