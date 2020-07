Intervento facciale e aumento del seno “solo per sentirmi a mio agio”: l’attrice si mostra ancora in ospedale

Jedet Sanchez, sempre stata una donna, ma nel corpo di un uomo. Jedet è attrice e cantante di origine spagnola e tanti sono stati gli interventi chirurgici che oggi le hanno permesso di sentirsi finalmente se stessa. Non solo una ‘questione’ di immagine ha spinto Jedet a compiere un passo decisivo e cambiare sesso. Non è stato facile, ma il percorso, fin dal principio, ha richiesto coraggio e consapevolezza.

Jedet non poteva più tollerare un corpo che non sentiva appartenerle. Una natura femminile, la sua, quella interiore, che necessitava anche di un corpo in cui sentirsi a proprio agio e manifestare una natura che ha sempre sentito di avere, quella di una donna a tutti gli effetti. Proprio sul profilo Instagram l’attrice e cantante spagnola pubblica la foto dell’intervento. (Continua a leggere dopo la foto).















Un intervento facciale e mastoplastica estremamente delicato, e la foto di lei in ospedale. Adesso Jedet potrà godere di lineamenti femminili e non solo. Jedet ad oggi si è sottoposta anche un altro intervento specifico per l’aumento del seno. Non poteva desiderare che questo, dopo anni di sofferenza. Un vero e proprio ‘riscatto’ per tornare a essere davvero felice. (Continua a leggere dopo la foto).















Non solo una ‘questione’ di immagine, si diceva, ma anche e soprattutto una necessità mentale. Jedet ha sofferto di bulimia, ma anche di disagi mentali, sempre e solo segnati dalla paura di essere abbandonata. Oggi Jedet appare fasciata ma felice, per il traguardo raggiunto e lo spirito rivivificato del tutto. E quei punti di sutura come anche le cicatrici sul volto e sul corpo, per quanto dolorosi, diventano anche simbolo di una ‘liberazione’. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Lo apprendiamo dalle sue stesse parole, che accompagnano la foto in ospedale: “Sembro un pesce palla ma sono vivo e molto felice grazie per i messaggi e soprattutto grazie al team di facialteam per avermi trattato come una regina. Ho avuto una femminilizzazione facciale e un aumento del seno”. Lo comunica a tutti nel corpo di quella donna che ha sempre sentito di essere.

“Un luogo segreto”. Maddie McCann, l’inquietante scoperta della polizia scavando in giardino