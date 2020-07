Anna Tatangelo in bikini non ha rivali. I fan non aspettavano altro: foto

Anna Tatangelo, i fan non aspettavano altro di vederla in bikini. E beh, la cantante di Sora che fino a qualche giorno fa ipnotizzava il popolo della rete con scollature tattiche e mozzafiato regala ben due scatti estivi che , nemmeno a dirlo, hanno mandato tutti in delirio. Ma d’altronde basta poco ad Anna Tatangelo per fare impazzire i suoi follower di Instagram.

Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, Lady Tata si è concentrata sul lavoro e sta facendo ballare tutti al ritmo di Guapo, il suo nuovo singolo in cui canta in dialetto napoletano. Ma diciamolo pure: non è solo la sua splendida voce a incantare il pubblico. Anna è apprezzata anche per la sua innegabile bellezza che riesce sempre a mettere sapientemente in risalto negli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)















Come quelli che anticipavamo poco fa, in cui Anna Tatangelo indossa un costume a due pezzi che lascia poco spazio all’immaginazione e che, di sicuro, per molti le assicura il titolo di regina dell’estate 2020. Nessuna frase a commento del post, solo emoticon. Ma tanto come al solito ci pensano i fan a scrivere sotto fiumi di parole tra complimenti e messaggi pieni di entusiasmo. (Continua dopo la foto)















Nelle foto in questione Lady Tata è in piedi appoggiata a una parete. Dietro si apre un panorama con il mare di un blu intenso, ma naturalmente è lei il soggetto dello scatto da ammirare. Indossa un bikini spezzato, con il sopra bianco e scollato e il sotto a righe e molto sgambato, che mette in risalto il suo fisico da urlo e le sue curve da capogiro. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🌊⚓️🌺 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 27 Lug 2020 alle ore 9:06 PDT



Nel giro di pochissimi minuti, sono piovute decine di migliaia di like al post della cantante. E ovviamente centinaia e centinaia di commenti sulla sua bellezza e straordinaria forma fisica. Gli addominali scolpiti, poi, meriterebbero un capitolo a parte. E tra chi si limita a sottolineare la bellezza della cantante, c’è anche qualche utente più ‘audace’ che le propone un invito a cena…

