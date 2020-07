“Meglio delle Veline”. E ancora: “Bellissime!”, “Due donne belle, intelligenti e di carattere”, “Spettacoli della natura” e “Che coppia!”. E poi cuoricini a non finire. Questi sono solo una minima parte dei commenti piovuti sotto al nuovo post di Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano ha fatto veramente centro con il selfie realizzato con l’amica super vip che, come lei, è molto amata dal pubblico.

Con il cantante con cui è tornata insieme da diversi mesi, la bella Loredana ha infatti accolto nella tenuta di Cellino San Marco una coppia di amici molto nota che, tra l’altro, sta per convolare a nozze. E lo scatto ricordo ha fatto boom di like e di messaggi estasiati. Stiamo parlando della foto che immortala la Lecciso con la mitica Simona Ventura. (Continua dopo la foto)















Super Simo e il compagno e presto marito Giovanni Terzi si stanno infatti godendo un po’ di relax in Puglia e tra le tappe più belle della gita non poteva mancare una visita alle Tenute Carrisi. I due non si sono lasciati sfuggire l’occasione di andare a trovare Al Bano e Loredana a Cellino, dove lui ha dato vita a una vera e propria realtà agricola. (Continua dopo la foto)















Ed era stata proprio la conduttrice a far sapere per prima della visita al cantante e alla showgirl con una bellissima foto pubblicata sul suo Instagram che testimonia come Al Bano e Loredana abbiano accolto calorosamente i loro ospiti. “La storia di un’amicizia… La storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie Al Bano, per come mi insegni la vita da tempo”, la didascalia della Ventura. (Continua dopo foto e post)











Poco dopo è arrivato il selfie della Lecciso in cui le due, vicine vicine, sono veramente bellissime e sembrano davvero felici di trascorrere un po’ di tempo insieme. Tornando alla Ventura, la “vacanza” in Puglia è dettata dalla partecipazione alla manifestazione dei Magna Grecia Awards, durante la quale ha ricevuto un importante riconoscimento. “È sempre un grande privilegio ricevere un premio così importante come il Magna Grecia Awards, ma riceverlo in terra di Puglia mi riempie il cuore di gioia. Non venivo qui dal 2010. Colori, festa e tanti amici… grazie!”, ha scritto sui social.

