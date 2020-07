Senza veli, senza niente. Sabrina Ferilli, sul web spuntano quelle foto ‘particolari’

Sabrina Ferilli è una delle dive più iconiche che ci siano nel panorama italiano che riguarda lo spettacolo acclamata da grandi e piccini, la sua bellezza è leggendaria. Una chioma bruna e fluente, le fossette quando si allarga in un sorriso, il décolleté generosissimo e le forme di una panterona: Sabrina Ferilli è il sogno di ogni italiano. Le motivazioni sono iper valide.

Non parliamo poi dei tratti caratteriali che superano addirittura quelli fisici. Spontanea, alla mano e naturale, grazie a ciò è riuscita a raggiungere il meritatissimo successo a cui è arrivata negli anni. Che sia bellissima è lampante, che sia brava anche. Con l’avanzare dell’età il suo fascino non ha fatto altro che aumentare, rendendola la Diva per eccellenza senza mai ostacoli nella sua carriera. In queste ore girano sul web dei suoi scatti davvero molto particolari… nuda, giovanissima… (Continua dopo le foto)

































Sabrina Ferilli negli anni passati ci ha fatti divertire con le sue partecipazioni a vari show televisivi. Ha partecipato come severo giudice esterno nel serale del programma di Maria De Filippi, Amici. Ultimamente ha partecipato anche a Tu si que Vales nelle vesti di capitano della giuria popolare. La Ferilli non possiede un account Instagram che sia tutto suo, ma per contro ha tante fanpage a lei dedicate come @sabrina_ferilli.fp, grazie a queste fanpage abbiamo la possibilità di godere di numerosi scatti della bella attrice. Proprio su @sabrina_ferilli.fp, per l’appunto, poche ore fa è stata pubblicata una fotografia di Sabrina da giovanissima. Uno scatto che ha incantato il web, lasciando tutti senza parole. Nonostante adesso Sabrina Ferilli abbia raggiunto un certo fascino dato dall’età, c’è da dire che da giovane non fosse assolutamente da meno. (Continua dopo le foto)









Forme da urlo, bellezza da panico. La foto che immortala l’attrice romana è rovente e la riflessione da fare è la medesima: se Sabrina da ragazza avesse avuto un profilo Instagram avrebbe sbaragliato la concorrenza. Uno scatto assolutamente senza veli, nonostante non scada mai nella volgarità, nuda quel tanto che basta per aizzare tutte le fantasie. Ma possiamo dire di essere più o meno abituati a questo genere di fotografie, poiché le sue pagine di fandom sono davvero attive e racimolano sempre qualche nuova immagine da sottoporci. Poco tempo fa, infatti, la stessa @sabrina_ferilli.fp, ha caricato su Instagram una foto in bianco e nero che intrappola la Sabrina Ferilli di tanti anni fa in tutto il suo eclatante fascino.

