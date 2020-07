“La mamma vi batte tutte”. Chiara Ferragni, lo scatto rovente con madre e sorelle tutte in bikini

Chiara Ferragni, la bellissima Chiara Ferragni, ha pubblicato uno scatto di famiglia. Le tre meravigliose sorelle… più la mamma, che c’è da dirlo, è più che meravigliosa. Tutte e quattro in costume e in ottima forma, ma una cosa inaspettato ha colto tutti di sorpresa… a ricevere più complimenti inaspettatamente è stata la bella mamma delle tre grazie, Marina di Guardo.

La Ferragni, in vacanza in Sardegna, ha regalato ai fan un bellissimo scatto nelle limpidissime acque dell’isola. Uno scatto in cui l’imprenditrice digitale si trova in compagnia delle due sorelle: Valentina e Francesca, e anche della mamma, la mitica Marina Di Guardo. Tempo fa avevamo notato come mamma Di Guardo fosse super simile nello spirito alla nostra Chiara. Avventurosa e colta, biondissima e in forma, Marina è un vero portento. Ma non ce ne siamo accorti solo noi di Caffeina, commenti su commenti e like su like sotto il post condiviso da Chiara, hanno reso cristallino il messaggio: Marina Di Guardo è una bomba! (Continua dopo la foto)

































Un follower di Chiara Ferragni decide di commentarle così lo scatto: “Oh dovete spiegarmi com’è che la vostra mamma sembra vostra sorella, siete tutte veramente bellissime complimenti”. Poi qualcuno interviene chiarendo la sua precisa posizione: “Penso che la più bella di tutte sia @fraferragni… L’ho sempre pensato, sia fisicamente che di viso!! Poi anche il fatto che a differenza delle sorelle non si è fermata al mondo dello spettacolo fa tanto”. A presenziare nella super estiva fotografia condivisa da Chiara Ferragni, oltre lei e le sorelle, Francesca e Valentina, anche la mamma Marina Di Guardo. Vera e propria calamita di commenti super complimentosi. Insieme a loro in vacanza, c’è il suocero Franco Lucia e il piccolo Leone. Di fianco ad un piccolo agglomerato di scogli la bella famigliola sorride in bikini. (Continua dopo la foto)









Chi ha ricevuto più complimenti di tutti, questa volta è mamma Marina, non l’imprenditrice digitale più famosa che ci sia. Il primo commento che salta all’occhio è quello di Elettra Lamborghini, che ha dichiarato: “Ma scusaaa ma tua mamma che bona é cioéee!”, seguita da moltissimi altri follower. I complimenti vanno da “Quattro bellissime donne!!la mamma poi….vi batte tutte” a “Bella la mamma bella la figlia/figlie bella tutta la famiglia”, passando per “La mamma è sempre la più bella Complimenti”. Le good vibes insomma non mancano, anzi, un follower ci tiene a precisare che le 4 giovani (sì, anche Marina) donne siano meglio della famiglia di Kim: “E le Kardashian mute”.

