Benedetta Rossi, niente torta né regalo di compleanno: così festeggia il marito Marco

Tutti ormai conoscono Benedetta Rossi. Food blogger e cuoca tra le più apprezzate in questo momento storico. La 48enne marchigiana è anche diventata una star di Instagram grazie al suo programma di cucina in onda su Real Time ‘Fatto in casa per voi’ che, per la cronaca, presto rivedremo in tv.

Dietro il grande successo di Benedetta ci sono sicuramente talento, amore, semplicità e schiettezza, tutte qualità che il suo pubblico adora. Ma anche il marito ha avuto un grande peso. La Rossi ha sposato Marco Gentili nel 2009 dopo averlo incontrato all'università e lui è stato "quello che c'ha messo il coraggio ogni volta che io non ne avevo", come ha confessato Benedetta tempo fa in un'intervista. "È stato lui a comprarmi il primo cavalletto", ha aggiunto.



















Tutto è iniziato proprio nel 2009 e precisamente dalla curiosità dei clienti che Benedetta Rossi accoglieva e serviva all'agriturismo di famiglia ad Altidona, nelle Marche: "Gli ospiti mi chiedevano le ricette e io le caricavo su YouTube", su un vecchio canale che ha raggiunto presto 100mila visite. Passo dopo passo, e con passione e professionalità, è arrivato il successo quello vero.















E dal 2015 Benedetta Rossi risulta amministratore della Maui Media Srl, società titolare del trattamento dei dati personali del sito Fatto in casa da Benedetta, di cui il marito è fondatore e ceo. E se lei è genuina, simpatica e con ironia da vendere, Marco non è da meno. Basta guardare i loro numerosi siparietti su Instagram. Ma fa niente se i tanti impegni non permettono di festeggiare a dovere il compleanno di Marco.











Lei è tutta intenta a registrare le nuove puntate del suo programma, mentre Marco si occupa di ottimizzare i suoi canali social. Ma anche senza torta o regalo di compleanno, Benedetta non rinuncia a dedicare un post all’uomo della sua vita e socio che compie 48 anni. “Buon Compleanno Marco! Anche quest’anno dovrai accontentarti di un bacio perché non riuscirò a farti né la torta né il regalo”, ha scritto la Rossi a corredo di due foto in cui dà un bacio sulla guancia all’adorato Marco. Boom di auguri, compresi quelli della conduttrice Simona Ventura.

