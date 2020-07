Solo pochi giorni fa Loredana Lecciso aveva mostrato il lato di mamma orgogliosa su Instagram. A poche settimane dall’uscita del primo singolo della sua primogenita, Jasmine Carrisi e dopo aver dato un breve assaggio del video del brano della figlia, Ego, che si stava girando proprio nella celebre tenuta di famiglia a Cellino San Marco, la Lecciso ha pubblicato delle stories con la canzone di Jasmine accompagnate da emoticon a forma di cuore.

Un modo per dimostrarle tutto il suo supporto. Come raccontato dalla stessa Jasmine, sia mamma Loredana che papà Al Bano sono rimasti piacevolmente stupiti del suo singolo anche se, specie la Lecciso, vorrebbe che prima di tutto si concentrasse sugli studi. Tra poco infatti la 19enne si trasferirà a Milano per frequentare l’Università. (Continua dopo la foto)



















“Ci tengono molto che io studi, ma mi hanno fatto in bocca al lupo – ha rivelato la giovane Carrisi – Provo con la musica e andrò anche all’Università. Entrambi avrebbero preferito che facessi l’Università a Lecce. L’idea di Milano, specie a mia mamma, proprio non va. Lei è super protettiva, pensa sempre al peggio, si fa le paranoie. Mio padre un po’ meno… Del resto c’è bisogno di staccare il cordone ombelicale”. (Continua dopo la foto)















Ma guai a toccare a Loredana sua figlia Jasmine. Nonostante la showgirl sia di solito molto pacata e spesso faccia orecchie da mercante davanti alle chiacchiere, ultimamente non è proprio riuscita a trattenersi e ha risposto per le rime alle accuse di chi sosteneva che la sua primogenita avesse fatto ricorso alla chirurgia plastica. Che tra l’altro ha sempre negato di aver rifatto le labbra, ma gli hater non hanno mai smesso di insinuarlo. (Continua dopo la foto)











Quindi ci ha pensato mamma Loredana a difenderla quando si è vista chiamata in causa in un commento che l’accusava di non aver saputo educarla bene. Nel dettaglio un hater ha scritto sotto una foto di Jasmine in cui la madre aveva lasciato dei cuori: “I cuori non servono, ovvio che la ami. Ma amare non significa assecondare, dare, accettare, condividere ciò che andrebbe negato”. Prontissima e anche molto garbata la risposta di Loredana: “Gentile signora, ciò serve oppure no a nostra figlia lo sappiamo molto bene io e il suo papà”. Punto.

