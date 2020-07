Federico Fashion Style, la cliente vip lo spazientisce e lui si ‘vendica’: foto

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è diventato il parrucchiere più amato dalle vip. Celebre protagonista de Il Salone delle Meraviglie, lo show in onda su Real Time, il giovane hair stylist di Anzio è sempre più famoso. Di recente ha anche inaugurato un nuovo salone a La Rinascente di Roma e tra le sue clienti più affezionate, che compaiono spesso anche sul suo profilo Instagram, troviamo Valeria Marini, Tina Cipollari, Giulia De Lellis e anche Aida Yespica.

Ecco: è stato proprio con la meravigliosa Aida che Federico Fashion Style ha inscenato un siparietto. Come riporta il sito Funweek, sul profilo Instagram del parrucchiere delle star italiane è comparso un video nel quale la showgirl venezuelana era intenta a farsi fare lo shampoo nel salone milanese di Federico.



















In quel frangente, mentre Federico Fashion Style le lavava la chioma, si sente Aida chiedergli di stare attento al trucco. E infatti la si vede coprire il volto con le mani per far sì che l'acqua che scorre non intacchi il suo make up perfetto. Lui con pazienza le chiede di togliere le mani, ma di fronte alla sua insistenza, arriva una reazione che avrà lasciato di sasso tutti i follower di Federico.















A un certo punto, in un raptus di nervosismo, Federico Fashion Style ha deciso di 'vendicarsi' e di rovinare definitivamente il trucco di Aida Yespica gettandole in faccia l'acqua che stava usando per sciacquare i suoi capelli. Ma basta leggere la didascalia del post per capire che era tutta una montatura. Uno scherzo fatto con la complicità della showgirl evidentemente.











“Quanti colleghi parrucchieri vorrebbero essere al mio posto – ha commentato lui a corredo del video – ogni tanto togliersi una soddisfazione quando le clienti ti dicono attenzione al trucco! E stavolta io ad Aida Yespica gli ho fatto addirittura il bidè! Hahahah ahahhah ERA UNO SCHERZO…stavamo imitando un video che gira sul web! Aida mio amor”.

