Danze seminude e baci bollenti in barca. Le due della tv si fanno vedere così: boom

In barca a vela al largo della Sardegna, Dayane Mello e Soleil Sorgè finalmente spensierate hanno potuto lasciarsi andare alla loro vacanza in libertà. Dayane e Soleil sono due ex partecipanti di Pechino Express e a quanto pare hanno deciso di passare insieme l’estate, in barca e super sensuali, amorevoli l’una con l’atra. Insomma, un vero e proprio ricettacolo per il Gossip e i tanto amati paparazzi.

Dayane Mello e Soleil Sorgè hanno ballato, si sono abbracciate e lasciate scattare qualche fotografia: tutto in bikini, tutto super sensuale. Inutile negarlo, le due modelle sono bellissime e i loro fan sono letteralmente esplosi alla vista delle fotografie che le hanno catturate. Splendide, giovani e più in forma che mai, Dayane Mello e Soleil Sorgé hanno incantato tutti, donne e uomini. Fra un ballo scatenato e l’altro c’è stato anche il tempo di lasciarsi andare a qualche effusione in più che sicuramente non ha fatto che suscitare interesse in più. (Continua dopo la foto)

































Soleil Sorgè e Dayane Mello hanno fatto la felicità di chiunque sollecitando le fantasie dei fan, il loro merito: qualche bacio saffico tra loro, in compagnia di bikini ristretti e abiti attillati. Il vero e proprio paradiso per chiunque abbia un minimo di fantasia, pensandoci bene anche per chi non ce l’ha. Le due hanno stretto amicizia durante la partecipazione al reality show di Rai Due, Pechino Express. Una volta superato il lockdown e giunta l’estate 2020, le due modelle si sono riunite per trascorrere assieme qualche giorno in barca al largo della Sardegna. Nelle storie di Instagram allora è impazzata la festa, le due si sono riprese intente a scatenarsi e… a baciarsi. (Continua dopo la foto)









Esatto, avete capito bene, a baciarsi. Dayane Mello e Soleil Sorgè si sono sbaciucchiate tra un twerk e l’altro dalla riuscita perfetta, viste e considerate le loro perfette forme. In serata poi quella che era già un’atmosfera sexy oltre la media, ha mandato in tilt qualsiasi termometro nel raggio di kilometri e kilometri. Dai bikini agli abiti da sera, con un make up impeccabile. Così la situazione ha spiccato decisamente il volo, raggiungendo l’apice durante un loro maliziosissimo bacio a fior di labbra. Dayane Mello ha fatto volar via i pantaloni per ballare in tutta libertà con la compagna di avventure Soleil Sorgè. A quel punto su Instagram si è registrato un alto tasso di svenimenti… capita!

