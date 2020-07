Dopo essersi cimentata nella “pizzica”, il ballo tradizionale salentino, Chiara Ferragni si è lanciata anche nel twerking, l’ancheggiare scatenato reso celebre da Elettra Lamborghini. La scena è stata immortalata in un video pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram: nelle immagini la si vede “twerkare” in modo disinvolto, da vera professionista, dimenando i fianchi e simulando con la mano alla bocca l’urlo di battaglia degli indiani. Chiara Ferragni nuova “twerking queen“? Niente affatto. Basta guardare le immagini fino alla fine per scoprire che c’è un trucco. E che trucco!

L'incredibile movimento di bacino dell'influencer non è infatti il risultato di ore e ore di allenamento, bensì dell'ultima trovata del marito Fedez che, sdraiato a sui piedi, le scuote la gamba tenendola dalla caviglia per simulare il "tremolio" tipico del twerking. Ancora una volta Chiara Ferragni ha dato una lezione di autoironia a tutti i suoi followers che infatti hanno apprezzato molto, rendendo il video virale sui social in poche ore. Tantissimi i commenti sotto al post di Fedez, che nella didascalia scherza: "Corso di twerk per principianti".



















"Va beh io volo!", commenta Belen Rodriguez, e mentre Chiara Ferragni si definisce ironicamente "Twerking queen", sua sorella Valentina aggiunge: "No va beh, ero troppo schioccata fosse la Chia". In questi giorni i Ferragnez sono in "vacanza" in Puglia, Fedez per registrare un video e Chiara per Dior. Scatti su scatti e storie su storie, la coppia più social che c'è ci sta facendo vedere tante chicche tutte italiane.















catturare l'attenzione dei fan, è stata una fotografia piuttosto sensuale della bella Chiara, nuda dentro una vasca da bagno. La foto hot è stata pubblicata da poco su Instagram e ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower. Chiara Ferragni ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto di lei immersa in una spettacolare vasca da bagno di manifattura artigianale.











La location è una terrazza con vista panoramica e la luce pazzesca è data dal favoloso tramonto. La Ferragni è alla scoperta del Salento, in pochi giorni ha visitato tanti paesini appartenenti alla famosa località pugliese. Nella foto si è mostrata in tutta la sua bellezza: in topless, con solo il pezzo sotto del bikini e le mani sul seno. Ma guardiamola più da vicino.

