Biondissima e bella come mamma Loredana Lecciso e talentuosa e appassionata di musica come papà Al Bano, Jasmine Carrisi ha di recente esordito nella musica di recente. Diciannove anni compiuti da poco, ha infatti pubblicato nelle ultime settimane il suo primo singolo, Ego.

Si tratta di un brano con un testo rap dunque molto lontano dal genere del suo famoso padre di cui Jasmine sembra voler seguire le orme, ma ovviamente il Leone di Cellino San Marco ha deciso di appoggiare la scelta della figlia, che è la primogenita nata dall’amore con la showgirl pugliese. In una recente intervista al periodico Mio, il cantante ha confessato di essere rimasto molto sorpreso da Jasmine, che gli ha mostrato una bravura e una determinazione che non si aspettava. (Continua dopo la foto)



















“Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista. Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione di Jasmine mi è piaciuta tantissimo”, ha raccontato Al Bano poco dopo l’uscita di Ego. Anche mamma Loredana è sempre stata al fianco della bella Jasmine, con cui ha un ottimo rapporto. Le due, come ha sottolineato lei stessa, sono molto simili. (Continua dopo la foto)















E ora, dopo aver dato un breve assaggio del video del brano della figlia, che si stava girando proprio nella celebre tenuta di famiglia a Cellino San Marco, la Lecciso continua a dimostrare il suo lato di mamma orgogliosa. Nelle ultime ore Loredana Lecciso ha infatti pubblicato delle stories con la canzone di Jasmine accompagnate da emoticon a forma di cuore. Un modo per dimostrarle tutto il suo supporto.(Continua dopo la foto)











Jasmine presto si trasferirà a Milano per frequentare l’Università: “Ci tengono molto che io studi, ma mi hanno fatto in bocca al lupo. Provo con la musica e andrò anche all’Università. Entrambi avrebbero preferito che facessi l’Università a Lecce. L’idea di Milano, specie a mia mamma, proprio non va. Lei è super protettiva, pensa sempre al peggio, si fa le paranoie. Mio padre un po’ meno… Del resto c’è bisogno di staccare il cordone ombelicale”.

