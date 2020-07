“Succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale”. Così la conduttrice e inviata esordisce nella didascalia dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram scattata proprio in ospedale. Per fortuna niente di preoccupante, come poi si appresta a specificare.

“Ma non è grave, solo doloroso. All’ospedale di Trapani sono stati bravissimi e io li ringrazio di cuore. Mandatemi energie positive, che noi a Napoli abbiamo quelle strane credenze. Tutto è bene quel che poteva andare male”, conclude con un po’ di ironia. Brutta caduta, insomma, per Roberta Rei, la conduttrice e inviata de Le Iene che ha subito informato i suoi follower dell’accaduto. Poi, poco dopo, il suo post è stato condiviso sulla pagina Instagram della trasmissione. (Continua dopo la foto)



















Sotto allo scatto della giornalista in ospedale, nemmeno a dirlo, si è scatenata una pioggia di commenti. Tantissimi i fan che l’hanno riempita di affetto e auguri di pronta guarigione. Anche tanti vip e colleghi de Le Iene, naturalmente, hanno subito commentato il post di Roberta Rei. Come Salvatore Esposito (il protagonista di Gomorra), Salvo Sottile, Rajae di Striscia la Notizia e Giulio Golia. (Continua dopo la foto)















Roberta Rei conduce uno dei due appuntamenti settimanali de Le Iene insieme a Veronica Ruggeri e Nina Palmieri. L’altro, invece, vede invece schierata alla conduzione la squadra composta da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. A volere fortemente a Le Iene Roberta è stato Davide Parenti, come lei stessa aveva raccontato in un’intervista al settimanale DiPiù Tv. (Continua dopo foto e post)











“Mi ha chiesto se avevo dei lavori inediti. Glieli ho mostrati, gli sono piaciuti ed eccomi qui”, aveva rivelato la giornalista. Poi, dietro le quinte l’incontro con Nadia Toffa, amica e collega scomparsa il 13 agosto 2019 e alla quale Roberta Rei era particolarmente legata. “Per me è stata una maestra, una sorella maggiore. La sua scomparsa ha lasciato dentro di me un vuoto incolmabile” aveva raccontato pochi mesi dopo la morte di Nadia.

