Ida Platano è la bellissima parrucchiera di Brescia diventata nota al grande pubblico perché per anni è stata una dama del trono over di Uomini e Donne. Dove, dopo tante peripezie, sembrava aver trovato la stabilità e l’equilibrio con il cavaliere che le aveva rubato il cuore, Riccardo Guarnieri. Col pugliese Ida ha vissuto una lunga e turbolenta storia d’amore passata anche per Temptation Island Vip.

E proprio quando le cose tra loro parevano andare finalmente alla grande e si parlava anche di matrimonio, è arrivata la triste notizia per i fan: è finita di nuovo tra Ida e Riccardo, che avevano anche trascorso la quarantena insieme, a casa di lei. Se si tratta dell’ennesima crisi passeggera o di un addio definitivo non è dato da sapere però. (Continua dopo la foto)



















Nel frattempo, mentre dal profilo di Riccardo tutto tace, Ida continua a tenersi in contatto con i suoi numerosi follower. Solo qualche giorno fa la ex dama ha condiviso con loro una bellissima foto in bikini che è stata subito presa d’assalto. Non solo perché la Platano è oggettivamente bella, con fisico e curve mozzafiato, ma anche per un curioso dettaglio impossibile da non notare. (Continua dopo la foto)















Proprio perché è solita pubblicizzare prodotti beauty come le creme, tanti sono rimasti stupiti nel vedere un’evidente scottatura solare nella foto in costume. Certo, i complimenti alla sua bellezza non sono mancati ma il post ha raccolto anche tanti messaggi come: “Magari una cremina mettila…”. Ma ora c’è un nuovo aggiornamento dal profilo di Ida: ha ricevuto un regalo inaspettato che l’ha resa a dir poco felice. (Continua dopo la foto)











Nelle ultime ore Ida ha pubblicato delle Stories in cui mostra ai follower la sorpresa ricevuta. Una sorpresa unica, anche perché lei non sa da chi arriva. “Grazie! Non so tu chi sia, ma davvero grazie! Per questo splendido mazzo di rose e per il regalo del mio bambino”, ha esclamato la dama, facendo vedere a tutti le meravigliose rose rosse che ha ricevuto. Un gesto che ha emozionato tantissimo la Platano e sicuramente anche il suo pubblico social che avrà subito iniziato a fantasticare sul mittente. Avrà un ammiratore segreto? Oppure arrivano da Riccardo? Chissà…

“Un incanto”. La bellezza nel dna, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback compie 17 anni e lascia senza fiato: come è diventata Stella