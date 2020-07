Manuela Arcuri, bellezza mediterranea e da sempre sogno proibito degli italiani. Oggi ha 43 anni ma è indubbiamente parte del gruppo delle donne vip più belle d’Italia ma ha saputo anche distinguersi per la bravura nella recitazione oltre che per il suo fascino. Da un po’ di tempo, però, dopo numerose esperienze cinematografiche e teatrali e con innumerevoli serie tv e fiction all’attivo, la bella attrice classe 1977 è sparita dalle scene.

Si è come defilata dal piccolo schermo a parte qualche ospitata nei salotti televisivi ma la ragione dietro questa scelta è dolcissima: lo ha fatto per il figlio Mattia, venuto al mondo nel 2014 dall’amore tra Manuela e il suo attuale compagno, Giovanni Di Francesco. Ma tv a parte, la Arcuri continua a far sognare attraverso il suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)



















Proprio sul suo account social l’altro giorno Manuela Arcuri ha condiviso due bellissimi scatti mamma e figlio. “Noi”, ha scritto nella didascalia del post che ha subito entusiasmato i fan sottolineando che le immagini sono state realizzate per un servizio fotografico pubblicato sul settimanale Oggi. Due primi piani dolcissimi in cui non si può fare a meno di notare la loro somiglianza. (Continua dopo la foto)















“Uguali”, “Che belli che siete”, “Mattia è uno spettacolo”, commentano tanti follower. Ora, un’altra foto che ha fatto il pieno di like e di messaggi. Ma questa volta Manuela mette da parte il suo lato di mamma e, per la gioia del pubblico maschile, sfodera quello più sensuale. Seduta su uno scoglio con le gambe accovacciate, Manuela sfoggia tutta la sua femminilità. Costume intero, la schiena inarcata, capelli sciolti, cosce interminabili e decolleté valorizzato dalla scollatura a V. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Smile! Whatever 🌻🌼🌸🌺 #happiness #work #grateful #bomdia #proteggiamoilmare Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official) in data: 24 Lug 2020 alle ore 1:50 PDT



I follower sono letteralmente impazziti alla vista di quell’immagine. “Sei straordinaria… anzi di più. La vera femminilità”, scrive uno. E poi: “Passano i giorni, passano gli anni, ma la tua bellezza rimarrà sempre nei nostri cuori”, “Tu sei bella come prima, per una dea il tempo non passa mai… la bellezza è eterna”, “La più bella fuori e dentro”, “Dea”, “Immensamente stupenda”, “Sempre illegale”. A molti poi non sfugge il paragone con la famosa statua della Sirenetta: “Mi ricorda tanto la statua della sirena posta nel porto di Copenaghen”, “Meglio di una sirena”.

