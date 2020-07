“Esseri schifosi”. Ludovica Valli, la bomba arriva sui social: l’ex UeD ‘sbrocca’ così

Non un bel momento quello vissuto da Beatrice Valli nelle scorse ore. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, ha dovuto fare i conti nuovamente con duri attacchi da parte dei suoi hater. Beatrice è diventata di nuovo mamma circa due mesi fa e in seguito alla gravidanza ha preso qualche chilo in più e in molti le hanno fatto notare questa cosa: “Hai da smaltire”, “Cellulite e pancia”. A quel punto l’ex protagonista di ‘UeD’ ha perso la pazienza.

“La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso: il corpo della donna cambia e sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto. Mi sto riprendendo in maniera molto tranquilla e serena, senza una dieta specifica e senza dovermi spaccare di sport”. (Continua dopo la foto)



















E poi: “Ma con l’allattamento è normale che una donna ci metta un po’ più tempo a dimagrire e a tornare in forma”. Attraverso alcune Instagram stories, Beatrice Valli ha chiesto a gran voce massimo rispetto: “Mi sembra davvero surreale leggere tutte queste cattiverie su noi neo mamme che abbiamo appena partorito, soprattutto per la terza gravidanza. Il corpo cambia e dopo ogni gravidanza cambia sempre di più e ci mette sempre di più a ritornare nelle forme precedenti”. (Continua dopo la foto)















Nelle scorse ore la sorella Ludovica Valli, anche lei ex volto di Uomini e Donne (era la stagione 2015 e dopo il trono aveva deciso di uscire con Fabio Ferrara) ha risposto alle tante domande dei propri followers su Instagram. “Cosa pensi delle critiche fatte a tua sorella Bea per i kg in più dovuti alla gravidanza?”, le ha chiesto una fan a riguardo delle continue critiche che la sorella Beatrice riceve dopo la nascita della figlia Azzurra. (Continua a leggere dopo la foto)









“Che sono esseri schifosi. Ma dico sul serio. Poi io dico… rompono le scatole ogni giorno le persone, accusandoci di essere tutte rifatte e photoshoppate. Una ragazza si mostra così com’è, come giusto che sia sui social. Oltretutto dopo aver messo al mondo tre figli e l’ultimo pochissimo tempo fa. – ha scritto Ludovica – E così queste persone si permettono di giudicare? Ma io fossi in loro mi vergognerei. Mi vergognerei da morire. E giorno dopo giorno questi social, se usati in questo modo, mi fanno sempre più paura. E’ proprio vero che la gente non vuole vedere altro che finzione. Professano come si è realmente senza filtri ecc arrabbiandosi pure e poi praticano molto ma molto male”.

