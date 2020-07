Mercedesz Henger, la sorpresa alla nonna. Mai vista la mamma di Eva? Foto

Di recente Eva Henger è tornata “a bomba” sulla figlia e sul suo fidanzato Lucas Peracchi. L’attrice ungherese, 47 anni, ha infatti rivelato che la tregua con Mercedesz è compromessa e il motivo dell’allontamento è sempre il compagno, l’ex tronista di Uomini e Donne. In passato Eva h a parlato di violenze che la figlia avrebbe subito dal personal trainer ma lei ha sempre negato.

Ora Eva appare delusa e rassegnata, tanto da dichiarare che la responsabilità di tutta questa situazione sarebbe proprio di Mercedesz. ”L’avrei voluta con più testa – racconta a Novella 2000 -Forse ho sbagliato io”. E ancora: “La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa subito mio nemico. Non potrei mai innamorarmi di uno così. E pensavo che i figli sarebbero cresciuti coi miei stessi valori. Ma Mercedesz è venuta fuori in modo diverso”. (Continua dopo la foto)



















Insomma, grande delusione per la figlia e anche assenza di stima per il fidanzato: ”A questo punto non mi abbatto più di tanto. È maggiorenne, non è che non mi dispiace, ma ha fatto la sua scelta, si è innamorata di un manipolatore. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente, non si può ragionare con lei”. Eppure sembra che Mercedesz sia sempre più felice di aver scelto Lucas nella sua vita. Basta aprire il suo profilo Instagram per rendersene conto. (Continua dopo la foto)















Eva Henger avrà le sue ragioni, ma stando alle dichiarazioni della figlia non trapela nulla di simile. E nemmeno da Instagram, dove tra le tante foto di coppia spuntano quelle di un viaggio insieme per andare a trovare la nonna di lei, dunque la mamma di Eva, a cui Mercedesz ha fatto una visita a sorpresa. E ovviamente l’ha documentata sul suo social. (Continua dopo foto e post)











Come spiega nella didascalia del post, è partita in auto con Lucas verso l’Ungheria per sorprendere nonna Emilné nel giorno del suo compleanno. Sorpresa riuscita e graditissima a giudicare dagli scatti e dal video condivisi sul social. La signora, che ha un compagno di nome Kalman che sembra molto legato alla nipote acquisita, è apparsa simpatica e solare oltre che una bella donna. E, nemmeno a dirlo, le foto insieme hanno entusiasmato e commosso gli oltre 700mila fan di Mercedesz, che hanno riempito nonna e nipote di complimenti.

