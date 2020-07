“Fratelli”, e un cuore rosso. Così la mamma vip ha commentato la fotografia pubblicata poche ore fa sul suo account Instagram. Nello scatto si vedono tre bambini abbracciati e sorridenti: la più grande in mezzo, bellissima anche da piccola, poi la sorellina sulla sinistra e il fratello a destra, anche lui sorridente con un taglio di capelli a caschetto e l’espressione furbetta.

Sotto alla foto pubblicata un fiume di commenti: "Bellissimo trio, grande Veronica tre capolavori di bellezza e bontà", "Complimenti, tre figli meravigliosi", "Che teneri", "Fratellini bellissimi", "Bellissimi anche da bambini", "Un vero spettacolo". Ma chi sono i tre bambini ritratti in foto? La mamma vip che ha pubblicato lo scatto è Veronica Cozzani, madre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez.



















Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias, la madre Veronica, il padre Gustavo: una famiglia sotto i riflettori. A tenere banco è ovviamente l'addio tra Belen e Stefano De Martino, il secondo dopo quello del 2015 arrivato con tanto di comunicato stampa all'agenzia Ansa, la showgirl argentina sta frequentando un altro, l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi che l'avrebbe anche raggiunta a Ibiza.















In queste ore il settimanale Chi ha pubblicato delle foto inedite del ballerino e conduttore di Made in Sud in compagnia di Alessia Marcuzzi e durante l'ultima puntata del programma condotto da De Martino Veronica Cozzani è salita alla ribalta per un gesto che non è passato inosservato ai follower del ballerino. Durante uno sketch, il comico Peppe Iodice ha disseminato battute ironiche sulla sfera sentimentale del conduttore citando con un giro di parole la storia d'amore con Emma Marrone, Belen e tirando in ballo anche la suocera di de Martino.









“Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera “Immacolata Rodriguez”. Mi ha detto testuali parole: ‘Dì al tamarro (de Martino, ndr) – ha detto il comico – che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui”. A quel punto De Martino ha risposto: “Ma cambia numero, senti a me!”, una frase detta dal conduttore per sdrammatizzante, ma evidentemente ha fatto innervosire Veronica Cozzani, che poco dopo gli ha tolto il ‘follow’ da Instagram.

