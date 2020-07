“Che spettacolo!”. Melissa Satta scopre la parte più bella. E piovono i “grazie, bis”

Come ogni volto noto del momento, non sei nessuno se non condividi la tua vita sui social, e così fa anche Melissa Satta. Il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram la mostra in ottima forma (come sempre) e fa incetta, in pochissimo tempo, di like e commenti. Ma quel che salta all’occhio è un particolare in merito al suo fisico.

Bella da impazzire e sempre in forma, l’ex velina di Striscia Melissa Satta può insegnare a tutti come avere un corpo tonico e ben definito. A mostrarci la sua piena bellezza l’ultima fotografia che Melissa ha pubblicato sul proprio profilo di Instagram. Stretta in un costume due pezzi color verde acido, accoccolata su una sedia immersa nel verde, Melissa Satta ammicca all’obiettivo ed è più bella e in forma che mai. Il particolare salta subito all’occhio: i suoi addominali scultorei. Il segreto dei suoi fantastici addominali? In realtà di segreti ce ne sono ben tre, scopriamoli insieme! (Continua dopo la foto)

































Sono tre gli esercizi che Melissa Satta consiglia per ottenere il massimo dai propri addominali: Low Plank, High Plank e Highside Plank. Questi tre esercizi permetterebbero infatti di avere in poco tempo ciò che è una delle caratteristiche più desiderate da tutti: una pancia piatta e ben definita. Il Low Plank, chiamato anche “ponte isometrico”, prevede l’appoggio degli avambracci a terra, l’uno parallelo all’altro, con le gambe allungate indietro. La parte superiore del corpo e le gambe devono essere perfettamente allineate. Per attuare l’High Plank bisogna assumere la medesima posizione del low Plank, ma anziché poggiare la parte superiore del corpo sugli avambracci, bisogna farlo sulle mani, stendendo dunque completamente le braccia. Anche qui importantissima la postura, che ricordiamo deve essere una linea dritta che va dalla testa ai piedi. (Continua dopo le foto)









Ultimo ma non per importanza, troviamo l’High Side Plank, un’altra variante ancora del “ponte isometrico”. La posizione da assumere, in questo caso, non è più quella del Low Plank e dell’High Plank, si differenzia completamente. Per l’Highside Plank bisogna sdraiarsi su un fianco ed avere l’avambraccio, in questo caso steso ed in tensione, e la parte esterna del piede poggiata a terra. Il braccio che rimane libero lo si può impiegare in due modalità: alzandolo verso il soffitto oppure distendendolo lungo il fianco. Melissa Satta garantisce che grazie a questi tre esercizi da effettuare con costanza, avere gli addominali come i suoi sarà un sogno accessibile a tutti.

