Il gossip è tornato a occuparsi di Raffaella Fico ultimamente. La ex gieffina e showgirl napoletana ha infatti ritrovato l’amore. I fotografi hanno sorpreso l’esplosiva 32enne a Positano con una nuova fiamma: Giulio Fratini, imprenditore fiorentino di 28 anni. La nuova coppia è stata paparazzata mentre era intenta a scambiarsi baci e tenere effusioni e dagli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini i due sono subito sembrati davvero molto affiatati e complici.

La bella Raffaella era senza la piccola Pia, la figlia nata dalla relazione con Mario Balotelli con cui oggi ha ricucito un ottimo rapporto dopo una serie di problemi che per fortuna sono stati chiariti per il bene della figlia. Poi è arrivata la prima foto social a confermare il gossip: Raffaella Fico e Giulio Fratini sono una coppia. (Continua dopo la foto)



















Lui è un imprenditore tra i migliori under 30 secondo Forbes. “Sono felice – ha raccontato la Fico, come riporta Libero – l’uomo deve essere intelligente e interessante e con questo ho detto tutto”. Il matrimonio? “Mai dire mai ma al momento non è una cosa che gironzola nei miei pensieri…”, ha aggiunto Raffaella per poi parlare delle proposte di lavoro ricevute in questi mesi. (Continua dopo la foto)















“Delle proposte lavorative ci sono, poi bisogna valutare e vedere se le cose vanno in porto o meno. Io ho già fatto GF e Isola dei Famosi, mi piacciono i programmi di avventura come Pechino Express”, ha continuato la ex di Balotelli. Insomma, sembra proprio che la rivedremo presto in tv anche se non si sa quando e dove. Nel frattempo però infiamma i social. E non è un eufemismo considerando il suo ultimo post ad altissimo tasso erotico. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram •❗️• Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 23 Lug 2020 alle ore 9:58 PDT



Senza veli, in vasca, con il corpo semi coperto dalla schiuma: così, con questa immagine, Raffaella Fico ha letteralmente mandato in tilt la rete. Pochi minuti e lo scatto hot ha battuto ogni tipo di record. Oltre 40mila like e centinaia di commenti piovuti in pochissimo tempo. Nemmeno a dirlo, i fan sono andati in visibilio e hanno invaso la foto di complimenti e messaggi più o meno spinti.

