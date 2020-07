A un anno da parto si mostra così. Rosa Perrotta, fisico pazzesco: l’ex tronista di UeD lascia senza fiato

Rosa Perrotta è conosciuta per la storia d’amore con Pietro Tartaglione, incontrato nello studio di Uomini e Donne quando la giovane sedeva nel trono rosso.. Storia che procede a gonfie vele e che è stata coronata dall’arrivo di un bimbo, il piccolo Domenico per tutti Dodo.

Più volte ospiti dei salotti tv di Barbara D'Urso, Rosa e Pietro avrebbero dovuto sposarsi lo scorso anno ma la scoperta della gravidanza ha cambiato i loro piani. Nel futuro prossimo della coppia nata sotto le telecamere di Uomini e Donne, però, il progetto delle nozze c'è eccome. Come detto, il matrimonio è stato pianificato da tempo ma con l'arrivo di Dodo Rosa e Pietro hanno preferito rimandarlo per organizzare l'evento con più calma.



















"Ora che sono mamma voglio che mio figlio mi porti le fedi all'altare. – ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne – Aspettiamo che muova i primi passi e sia in grado di fare la navata: aspettiamo i suoi tempi per sposarci". Poco dopo la nascita di "Dodo", la Perrotta ha confessato in alcune storie di Instagram che l'intimità con Pietro era cambiata.















Rosa Perrotta e Pietro sono una delle coppie maggiormente seguite. Per chi non lo ricorda, Pietro chiese la mano della Perrotta al momento del rientro dall'Honduras (l'ex tronista è stata una naufraga dell'Isola dei Famosi nel 2018). Da quel momento in poi, delle nozze non si è saputo più nulla. In seguito, lo scorso luglio, i due sono diventati genitori del piccolo Domenico.









Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__) in data: 22 Lug 2020

Rosa nel frattempo continua a essere molto attiva su Instagram, dove ha sempre condiviso con i follower ogni momento della sua vita e di quella del figlio che i fan vedono crescere. A un anno dalla nascita del bambino Rosa Perrotta è tornata più in forma che mai e le ultime foto pubblicate sui social ne sono la prova.

